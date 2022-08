Caos voli e vip: da Federica Panicucci a Flora Canto tutte le denunce (tra cancellazioni e bagagli smarriti)

Vacanze a rischio decollo per milioni di turisti. Tra scioperi, cancellazioni dell'ultimo minuto e guasti al sistema smistamento bagagli, da Parigi a Londra, passando per Roma Fiumicino e Milano Linate, è caos voli, tra file interminabili, ritardi e rabbia tra chi non contiene più la voglia di evasione dopo oltre due anni di pandemia. E dall'emergenza non restano esclusi i vip. E mentre Sonia Brugi con il suo jet privato va e torna da Formentera serenamente e i Ferragnez arrivano in prima classe a Ibizia, attori, conduttrici e influencer, anche loro restano a terra, o almeno senza valigie.

Caos voli, vacanze da incubo anche per i vip

L'ultima "vittima" in ordine cronologico è stata Federica Panicucci. La conduttrice ha raccontato sui social di una piccola disavventura. Il volto di Mattino 5 ha deciso di passare qualche giorno in relax con il suo compagno Marco Bacini, nelle loro amate Maldive, ma i due hanno dovuto passare piu' di 24h senza bagagli.

La denuncia di Federica Panicucci

«Dopo un paio di giorni di silenzio sono tornata, io e Marco siamo ripartiti per il nostro viaggio, qualche giorno per noi, siamo tornati nel nostro posto del cuore. Tutto bene, bello meraviglioso tranne che ieri noi siamo atterrati ieri mattina alle 10. Le nostre valigie no, le nostre valigie sono arrivate oggi alle 2. Quindi sono stata praticamente un giorno e mezzo senza niente, solo con uno spazzolino da denti, nient’altro. Ho trovato appena sono arrivata una t-shirt in camera, omaggio del posto dove siamo, e sono stato con quella, praticamente»

Vacanze 2022, l'incubo dei voli cancellati

È finita bene per la Panicucci, che dopo un giorno si è vista recapitare la sua valigia in perffette condizioni. ma dobbiamo dirlo le vacanze 2022 sono da vero incubo anche per i Vip: da Simona Ventura a Gianni Sperti, passando per i Basciagoni e anche Flora Canto. Così anche i vip, come i comuni turisti, si lamentano sui disservizi che hanno dovuto affrontare in questi giorni. Ognuno ha affrontato la questione a modo proprio ma tutti hanno gridato allo scempio sui social.

Simona Ventura bloccata a Napoli

Tra le prima donne dello spettacolo a denunciare i fatti è stata Simona Ventura, il cui volo Wizzair era stato cancellato all’ultimo momento. «Abbiamo l'aereo davanti agli occhi e non ci fanno salire, ma veramente? Ma stiamo scherzando? Siamo qua da quattro ore. Capito le compagnie low cost? Dovrebbero fare il loro dovere perché noi paghiamo. Occhio a questa compagnia». Volo annullato all'ultimo momento e passeggeri impossibilitati a salire sull'aereo. E' quanto successo a Simona Ventura all'aeroporto Capodichino di Napoli. La showgirl bolognese, insieme al suo compagno Giovanni Terzi, ha documentato su Instagram la sua disavventura con la compgnia low cost Wizz Air.

Flora Canto, la denuncia contro la compagnia segna la fine dell'amicizia con la Bruganelli?

Con la stessa compagnia ha avuto da ridire anche Flora Canto, neo sposa di Enrico Brignano. «Attenzione!! Vi prego di stare attenti a questa compagnia aerea. Che low-cost non è, visto che ho pagato il biglietto 330 euro. E ci tengo a precisare: era l’unica compagnia disponibile per la Grecia, per questo l’ho scelta», ha detto lei per poi lasciarsi andare al racconto dettagliato. «Questa è la Wizz Air, senza contare che il mio 39 di febbre grazie a Wizzair non mi ha permesso neanche di prendere il volo successivo. Motore rotto, freni difettosi, bagno inagibile, equipaggio inesistente, 4 ore di clausura nell’ aereo, volo cancellato. Fate molta attenzione! E se potete denunciate. Siete una vergogna». Denuncia quella di Flora che pare abbia decretato anche la fine dell'amicizia con Sonia Bruganelli. Infatti la provocatoria opinionista del Gf Vip, qualche giorno dopo la lamentela dell'ex volto di uomini e Donne, si è vantata di poter viaggiare in aereo privato, per evitare disguidi ed inconvenienti che invece con le compagnie pubbliche sono da mettere in conto. Nel suo post aggiungeva anche che "lamentarsi" sui social dopo aver optato per compagnie lowcost è inutile. «... fare storie dove insulto tutte le compagnie low cost chiedendo ai miei follower di repostare il mio messaggio». parole che non sono andate giù affatto alla moglie di Brignano, che ha deciso di commentare direttamente sotto al post della Bruganelli incriminato: «Fa benissimo. Anche io con i soldi di Paolo viaggerei solo con un aereo privato! Ma noi ancora non li abbiamo tutti quei soldi».

Gianni sperti senza bagagli in Egitto

Grossi problemi aeroportuali ce li ha avuti anche Gianni Sperti, al quale avevano perso la valigia non appena era arrivato in Egitto. «Sono arrivato il 28 giugno a Il Cairo, ma senza il mio bagaglio. Non è arrivato», anche l'opinionista di Uomini e Donne racconta la sua disavventura su Instagram. «Da cinque giorni sono in giro senza niente. Tutti i giorni a scrivere mail o a telefonare, ma nessuno sapeva dirmi dove fosse il mio bagaglio. Oggi mi sono impuntato e sono andato in aeroporto. Ho aspettato quattro ore per avere un permesso per entrare nel deposito bagagli, ho cercato e alla fine ce l’ho fatta».

Sophie e Basciano, estate da incubo alle Baleari

Problemi anche per Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Ma per loro nessun bagaglio perso, né volo annullato, ma solo tanta sfortuna. Arrivati a Formentera, i due ex gieffini non sono ancora riusciti a uscire fuori dalla stanza dell'hotel. Lei ha una reazione cutanea che le ha gonfiato tutto il volto e lui la febbre alta.