Bella Hadid in lacrime su Instagram: «Soffro di depressione, è come stare sulle montagne russe»

Una carrellata di foto con gli occhi rossi e lucidi, mentre piange a letto, in uno scatto addirittura attaccata a una flebo. È l'ultimo post di Bella Hadid, top model di fama internazionale, che su Instagram ha rivelato di soffrire di depressione. «Questa sono io praticamente ogni giorno, ogni notte per qualche anno ormai - ha scritto - i social non sono reali. A tutti quelli che stanno lottando, ricordatevelo».

La modella e sorella di Gigi Hadid ha commentato dell'attrice Willow Smith nella quale quest'ultima si diceva insicura della propria arte: «Tutti si sentono nello stesso modo: persi, confusi, non realmente sicuri di perchè siano qui. Quest'ansia la sentono tutti, e tutti cercano di coprirla in qualche modo».

La confessione della top model

Bella Hadid parla di malattia mentale e squilibrio chimico: un percorso, dice, «non lineare, come delle montagne russe di ostacoli». Ma «c'è sempre luce alla fine del tunnel - spiega - e le montagne russe a un certo punto si fermano completamente (..) Se lavori duramente su te stesso, investendo tempo a capire i tuoi traumi, goie e routine, riuscirai a capire e imparare di più sul tuo dolore e su come gestirlo».

Non è la prima volta che Bella Hadid parla di depressione: un paio di anni fa avera raccontato a Wwd di aver pianto costantemente per un lungo periodo poiché si sentiva in colpa per essere depressa nonostante la sua vita fosse incredibile e piena di mille possibilità economiche e comfort di ogni tipo.

Ma il post ha sorpreso in molti: finora il profilo della top era un tripudio di immagini patinate, sorrisi, shooting, destinazioni e outfit da urlo. «Diventa sempre più difficile non condividere la mia realtà qui - scrive Bella - Grazie per avermi letta. Vi amo».