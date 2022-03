Belen e Stefano De Martino, carezze e sorrisi a Courmayeur: le foto. Tornano le fedi alle dita

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: due cuori e uno chalet . La conduttrice è andata a Courmayeur per un servizio di moda e De Martino, con cui ha un figlio Santiago, l'ha subito raggiunta. Lì, lontano da tutto, in una romantica baita nel cuore delle montagne, sono state carezze, scherzi e risate. Sono tornati insieme? La foto pubblicata dal settimanale Chi fa sperare in fan della coppia.

APPROFONDIMENTI PERSONE Belen rompe il silenzio, ecco perché è finita con...

La sintonia tra i due è stata fotografata dai paparazzi e tra sorrisi e giochi sono rispuntate anche le fedi. Un dettaglio che sembra ufficializzare la loro relazione che ormai, stando ai ben informati, durerebbe da qualche mese. I due non le indossavano insieme da quasi tre anni.

Sorridono, stanno appiccicati l’uno all’altra, lei si appoggia dolcemente alla spalla di lui e mostrano le mani con le fedi al dito. Ecco la prova per i follower, l’ufficialità del ritorno insieme e lo smacco evidente per Antonino Spinalbese al quale non resta che postare la sua fede con il nome di Luna Marì impresso sull’oro.

Stefano alzano i calici ad alta quota, brindano alla ritrovata felicità e posano davanti ai paparazzi come in una soap. Vanno ripetendo di non voler parlare di vita privata, non confermano il ritorno di fiamma, non ammettono che sono inseparabili, in una sorta di gioco da innamorati. Il prossimo passo sarà il bacio in pubblico. Che ci sarà è cosa certa, si scommette su location, occasione e soprattutto dove verrà pubblicato.

Le Iene, Belen a rischio? Alta tensione a Mediaset per la conduzione della showgirl. Le indiscrezioni