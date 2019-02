Belen: «Voglio un altro figlio, è un momento particolare». È sempre più vicina a Stefano De Martino

di Emiliana Costa

Belen Rodriguez e il presunto ritorno di fiamma con Stefano De Martino. La showgirl argentina si è raccontata a cuore aperto in un'intervista a Repubblica e ha parlato del possibile riavvicinamento con Stefano De Martino. Ma anche di Sanremo e del suo sogno più grande: «Vorrei avere un altro figlio». Ma andiamo con ordine. Belen tra poco sarà in Rai come giurata di Sanremo Young.La showgirl, parlando del Festival, ha commentato anche la frase di Rocco Papaleo (che avrebbe affermato che durante il Sanremo fatto insieme Belen non gli avesse rivolto parola): «L’avrà detto come battuta voglio sperare, perché non è assolutamente vero. Figuriamoci, chi mi conosce lo sa, io parlo con tutti. Per me il Festival ha rappresentato una tappa importantissima. Da tanti anni lavoro esclusivamente per Mediaset, però il Festival è il programma a cui sono più affezionata. Quando mi hanno proposto questo Sanremo Young non ho avuto dubbi».Si passa poi a parlare di vita privata. Alla domanda «Tornerà con l’ex marito Stefano De Martino?» Belen non avrebbe proferito parola, maE comunque la showgirl avrebbe affermato: «Sono in un momento particolare della mia vita».Infine, Belen rivela il suo sogno nel cassetto: «Non voglio che la mia vita sia particolare, voglio che sia normale».