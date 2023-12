Beatrice Valli e Marco Fantini: «Nel 2024 ci sposeremo di nuovo, questa volta in chiesa. In 10 anni c'è stato un solo momento di debolezza»

Da «Uomini e Donne» a «Verissimo», quella tra Beatrice Valli e Marco Fantini ne hanno fatta di strada. Dopo un matrimonio e quattro figli - di cui tre insieme -, una delle coppie più amate di Instagram è stata ospite oggi nel salotto di Silvia Toffanin, per ripercorrere insieme i momenti più belli della loro vita e della loro storia e per dare un grande annuncio.

L'intervista

Un amore lungo dieci anni, iniziato quasi per gioco a «Uomini e Donne» e culminato con la nascita di Bianca, Azzurra e Matilda Luce, le loro tre bambine. Dieci anni «intensi ma pieni d'amore», ha detto Marco Fantini, con solamente un momento di debolezza tra loro: «Dopo il primo anno c'è stata una separazione. Io avevo 18 anni, lui 22. Nel programma era tutto frenetico, poi quando siamo usciti è stato tutto diverso. Dopo un anno ci siamo presi un momento di pausa. È stata una pausa importante, un vero e proprio distacco che ci ha fatto però capire tante cose». Una rivelazione inedita, che i due non avevano mai fatto prima.

Dalla lettera della sorella Eleonora al racconto di nonna Rema e nonna Romana, sono state moltissime le sorprese per la coppia, visibilmente commossa. Parlando del matrimonio, Beatrice e Marco hanno rivelato poi di volersi risposare di nuovo, questa volta in chiesa, per poter festeggiare le nozze anche con i parenti assenti alle prime nozze. Una cerimonia intima, solo per poche persone, per poter celebrare nuovamente il loro amore.

