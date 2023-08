Arisa nuda su Instagram, l'appello choc ai fan: «Valuto proposte di matrimonio da uomini a cui piacciono le donne. No perditempo»

Arisa nuda su Instagram. Arisa, suo alter ego artistico. Si offre “verità, corpo, anima, cervello” fedeltà se meritata e ottima cucina. Qualche sbalzo d’umore ma tutto risolvibile con un abbraccio e con la buona fede. Solo intenzioni serie. No perditempo».

Arisa nuda su Instagram

Reduce dalla partecipazione alla notte della Taranta, nella quale si è esibita sul palco insieme a Tananai e Brunori Sas, Arisa ha scelto ancora una volta i social per comunicare con i suoi fan. E l'ultimo post che la cantante ha condiviso ha davvero catturato l'attenzione di tutti. Tra ironia e proocazione Rosalba si mostra nuda e a caccia di marito. «Solo intenzioni serie. Nessuna bugia, no perditempo». Come a volere sottolineare cosa non è andato nelle sue relazioni passate. Aperte le candidature.