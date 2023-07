Arisa preoccupa i fan, l'enigmatico messaggio social: «Ho fatto un casino, sono disperata»

Arisa preoccupa i fan su Instagram. Un messaggio enigmatico messo nelle Story dalla cantante ha allertato i suoi follower che ora si chiedono cosa sia successo all'artista. Arisa si ritrae in primo piano in un video, abito blu a fiori e volto preoccupato. A corredo una scritta che allerta ancora di più. «Ho fatto un casino, sono disperata».

Ma cosa è successo alla cantante? Perché Arisa è disperata? E cosa vuole nascondere E, soprattutto, cosa vorrebbe nascondere? Il video non offre nessun dettaglio che possa farci capire qualcosa in più. L'artista è in strada e si riprende mentre è ferma immobile.

Nelle due stories successive Arisa posta un reel creato per lei dai suoi fan e poi uno scatto del backstage dello shooting di cui è protagonista in questi giorni. Probabilmente non sarà accaduto nulla per cui preoccuparsi, ma ormai la curiosità è tanta (e probabilmente l'obiettivo era proprio questo)