Arisa lascia ancora Amici per tornare da Antonella Clerici. Ora chi prenderà Maria De Filippi? Le ipotesi

Arisa bacia tutti e se ne va. Ancora una volta. Lascia per la seconda volta, precisamente, nell'arco di tre anni la scuola di Amici. Il talent ideato e condotto da Maria De Filippi ora è alla ricerca di un nuovo giudice che in onda funzioni come Arisa.

La ricerca è cominciata ma non sarà semplice...

La cantante, come svela il settimanale Oggi, tornerà da Mamma Rai e più precisamente da mamma Antonella Clerici che l'accoglierà nella giuria di The Voice Kids. Arisa torna quindi in un programma che ama e prenderà il posto dei Ricchi e Poveri.

Ma che fine faranno Angelo e Angela? Nessun taglio per loro. I loro fan possono stare tranquilli. Antonella Clerici ha deciso di portarli con sè nel cast della prossima edizione di The Voice che andrà in onda come di consueto subito dopo il Festival di Sanremo, l'ulrimo questa volta di Amadeus.