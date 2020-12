Antonella Elia a Verissimo: «Con Pietro è finita, mi ha spaccato il cuore»

Antonella Elia si è confidata con Silvia Toffanin riguardo la fine dell'amore con Pietro Delle Piane: «Tra noi è finita davvero, mi ha spaccato il cuore. Era in prova ma non l'ha superata. L'ho perdonato un po' di volte, perché per me ha rappresentato tanto. Ho immaginato di poter essere qualcosa di diverso con lui».

Una storia tormentata quella fra i due, che gli spettatori hanno seguito attraverso il GF Vip e Temptation Island. Dopo un susseguirsi di vicissitudini la showgirl ha dichiarato in studio: «Ho deciso che è finita, non per fare la figa e dire che l'ho lasciato, ma è una decisione mia. Davvero. A un certo punto ho deciso che non andiamo d'accordo, e dopo quasi due anni è inutile pensare che potremmo andare d'accordo. So che lui non si definisce single, perché nel suo cuore, se tutto quello che ha detto è vero, ci sono e ci sarò per sempre, ma non siamo adatti a frequentarci. Non so dirti il perché, forse non sappiamo prenderci a vicenda e nascono delle reazioni che vanno oltre l'accettabile. Può capitare di litigare, ma non può essere una regola».

«Mi sembra di tornare indietro, ai vecchi tempi, con Corrado e Mike che mi proteggevano. Mi sento coccolata allo stesso modo al GF. Non amo essere diplomatica, amo essere eccessiva. Fa parte del mio carattere. Non ho autostima, non sono una persona che sa elogiarsi, per questo sono così schietta, anche perché chi è nella casa ci va per mostrarsi» commenta l'Elia riguardo il suo ruolo all'interno della trasmissione Mediaset, passando da concorrente della scorsa edizione a opinionista. Ma quale ruolo è più semplice? Stare davanti le telecamere nella casa o in studio? «Sicuramente è più facile da concorrente. Psicologicamente sono fragili, è normale dentro la Casa, un mondo circoscritto dove il cuore scoppia quando sei lì. Una diceria che mi hanno costruito è che me la prendo sempre con le donne, non è vero, sono incantata dalle donne, siamo bellissime».

«Filippo Nardi? Sono disgustata»

La Toffanin ha anche chiesto un parere all'Elia sulle frasi sessiste pronunciate, nella casa del GF, da Filippo Nardi nei confronti di Maria Teresa Ruta: «Sono disgustata, è inaccettabile che in una società, che si definisce evoluta, ci sono personaggi che si nascondono dietro l'apparenza, per poi ricoprire di frasi ignobili una signora. Un uomo che ha perso la nobiltà e la dignità, pensava di fare ironia forse, ma trovo sia disgustoso fare ironia di bassa lega, perché magari nascondi degli insulti feroci. Sembrava uno schifo di gioco sessuale, ci vuole una bassezza umana e culturale e inenarrabile per dire certe cose. Questa è la decadenza morale che molte volte si riscontra negli uomini».

