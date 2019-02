Antonella Clerici, sorpresa romantica sul palco di Sanremo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

San Valentino a sorpresa per. Ieri il compagno,, che non ha potuto raggiungerla per la prima puntata di, le ha fatto una romantica sorpresa durante le prove all’Ariston. Centouno rose sono state recapitate sul palco alla Clerici e, sulle commoventi note di Io che non vivo più di un’ora senza te, le é stato letto il lungo messaggio d'amore di Garrone: «Sono cento rose bianche e una gialla, perché un pizzico di gelosia non guasta mai. Tu, la star di tutti. Tu, la mia straordinaria passione, la mia incredibile fortuna di vivere con te le luci del palcoscenico e l’intimità delle cose semplici e segrete. Sei speciale e per me straordinariamente unica. Con tutto il mio amore nella giornata dell’amore. Domani sarai come sempre la migliore».