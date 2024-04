Anne Hathaway: «A un provino mi fecero baciare 10 ragazzi in un giorno. Non volevo fare la difficile, ma è stato disgustoso»

Anne Hathaway ha iniziato la scalata al successo da giovanissima, interpretando personaggi anche in pellicole a basso budget. È proprio in quel periodo che è stata protagonista, lei come tanti altri, di casting sgradevoli. Dopo Sharon Stone, a cui venne chiesto di fare sesso con William Baldwin per rendere più credibile il suo personaggio, anche Anne Hathaway ha testimoniato di come andassero le cose a Hollywood fino a qualche tempo fa.

L'attrice ha infatti dichiarato a "V Magazine" la strana situazione in cui si trovò coinvolta durante uno dei primi provini: «Mi chiesero di baciare dieci ragazzi per testare l'intesa, lo trovai disgustoso».

Le richieste particolari

Anne Hathaway (che recentemente ha confessato di aver avuto un aborto spontaneo) iniziò la sua carriera all'inizio del millennio, quando i coordinatori di intimità e il movimento del #Metoo erano ancora lontanti. Non le fu chiesto di andare a letto con nessuno, ma durante i provini per cercare il co-protagonista maschile venne coinvolta in un "esperimento" che la mise molto a disagio. A "V Magazine" l'attrice ha infatti confessato che le fu chiesto di baciare diversi ragazzi per testare l'intesa fisica: «Negli anni 2000 era considerato normale ed è successo anche a me. Abbiamo dieci ragazzi che verranno oggi e tu sei nel cast, non sei entusiasta di pomiciare con tutti loro?».

«Pensavo che suonasse disgustoso - racconta l'attrice - Così pensai che ci fosse qualcosa di sbagliato in me, perché non ero per nulla entusiasta della cosa». Nonostante non si sentisse a suo agio, preferì acconsentire per non giocarsi la carriera agli inizi: «Ero così giovane e terribilmente consapevole di quanto fosse facile perdere tutto, venendo etichettata come 'difficile'. Ho semplicemente fatto finta di essere eccitata e sono andata avanti».

Le pessime audizioni

Durante l'intervista ha però chiarito che, a differenza di altre situazioni, non fu vittima di giochi di potere. "Nessuno stava cercando di essere terribile o di ferirmi. Era semplicemente un momento molto diverso e ora sappiamo gestirla meglio". Le pessime audizioni a cui ha preso parte sono state comunque preziose quando si è trovata a dover scegliere il co-protagonista per il suo ultimo film "The Idea of You" insieme al regista Michael Showalter. La parte è andata a Nicholas Galitzine, dopo che li ha incantati sulle note di una canzone degli Alabama Shakes: "Si è rilassato e abbiamo iniziato a ballare. Nessuno si metteva in mostra, nessuno stava cercando di ottenere il ruolo. Stavamo semplicemente ballando".