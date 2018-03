Anna Tatangelo rompe il silenzio: "Con Gigi è finita, non voglio essere un arredo in casa. Mi riprendo la mia vita"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo rumors, silenzi, smentite, arriva la versione disulla sua storia conLa cantante confessa che la loro relazione è, dopo una relazione durata 13 anni e un figlio insieme la Tatangelo ha deciso di lasciare il compagno e di andare a vivere in un'altra casa con il figlio Andrea.In un'intervista a Vanity Fair Anna parla a cuore aperto: «Lui non è l'uomo più grande, ricco e famoso con cui mi sono messa e che ho lasciato ora per i problemi economici». Smentisce le voci che vogliono che il loro rapporto sia finito per problemi economici, in realtà ci sarebbe ben altro sotto: «Sono sempre stata indipendente, ancora di più oggi, che con un minore sarei potuta rimanere dov'ero, e invece neanche chiedo il mantenimento ogni mese. E no, non siamo tornati insieme; abbiamo un figlio, insieme, quello sì: è normale dunque che ci vediamo, anche a pranzo la domenica. Separarsi non significa per forza di cose odiarsi».Sembra che la relazione sia finita a causa dei continui litigi tra i due. Sembra che in passato Anna si sia già allontanata da casa senza che Gigi si fosse però preoccupato di andarla a riprendere, per questo ha deciso di interrompere la relazione. Ora si sente rinata ed è pronta ad affrontare la sua nuova vita grazie anche all'analisi che le sta permettendo di vivere la sua vita per l'età che ha: «mi sono sempre dovuta mostrare più grande, come per essere all'altezza dell'uomo che amavo. Meritarmelo. Ora non devo più».Quella di Anna non sembra però una chiusura definitiva: «Ci lega un bambino e un grande sentimento. Mi fa piacere che, perfino in questa fase, continui a parlare bene di me. Resta la persona più importante della vita, l'uomo che avrei voluto sposare e che, ancora, sposerei. Il distacco può aiutarci a sapere che cosa vogliamo veramente: una fine, una ripartenza. Ma per quest'ultima ci sarebbero delle condizioni. Non voglio più essere una persona scontata dentro casa. Un arredo che sta lì».