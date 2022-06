L'attrice americana Angelina Jolie è piombata a sorpresa a Roccamassima, piccolo centro sui Monti Lepini in provincia di Latina. Motivo? Provare il brivido della "zipline" più lunga al mondo: il Flying in the Sky, l'attrazione che richiama ogni anni nel centro pontino migliaia di appassionati.

Scortata dai suoi bodyguard la star holliwoodiana è arrivata questa mattina nascosta dietro un paio di grandi occhiali da sole e tra l'incredulità degli addetti dell'attrazione e proprio come Lara Croft, uno dei suoi celebri personaggi cinematografici ha effettuato ben due due lanci. Prima di ripartire, racconta chi c'era, ha visitato il paese complimentandosi per la tranquillità e bellezza del posto.