Ambra Angiolini con i capelli bianchi sconvolge i suoi follower

La svolta "white" disconvolge i suoi follower su Instagram. Tante risate e tanti complimenti per l'attrice che, durante una diretta sul suo profilo ufficiale, sorprende così i suoi fans. Una parrucca bianca indossata all'inizio del collegamento dal camerino del set del nuovo film. Al fianco di Ambra c'è Pablo, componente dello staff, e le altre truccatrici protagoniste del video pubblicato sul proflo @ambraofficial.«Perché io valgo, quanto? Poco...». Si conclude così il video di Ambra che, con il sorriso, saluta quelli che hanno partecipato a una diretta «dal set del Signore degli Anelli». Un venerdì "da paura" che magari avrà fatto venire una nuova idea di look alla Angiolini. Così tanti complimenti per il suo nuovo colore dei capelli: dobbiamo aspettarci una svolta nei prossimi giorni?