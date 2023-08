Totti e Ilary Blasi, udienza infuocata il 20 settembre: lui porterà nomi e prove degli amanti di lei

Il divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti continua a far discutere molto, sopratutto dopo le ultime novità. L'estate era in pieno svolgimento e sia Francesco che Ilary hanno viaggiato molto con i loro rispettivi compagni, Noemi Bocchi e Bastian Muller, e i loro figli, portandoli prima in America con il papà e poi al mare con la mamma.

I messaggi sereni durante l'estate

La situazione tra i due era molto quieta, tantochè ad un certo punto si è addirittura pensato che ci potesse essere un ritorno di fiamma a causa dei messaggi che si sarebbero scambiati (probabilmente per organizzare gli spostamenti dei figli). Evidentemente era solo la quiete prima della tempesta, quella che ci sarà il 20 settembre.

Gli amanti di Ilary

Quello tra Francesco Totti e Ilary Blasi è uno dei divorzi più seguiti perché entrambi sono stati e sono tutt'ora personaggi pubblici molto famosi: lui ex capitano della Roma (per i romanisti anche l'unico) e lei la showgirl bionda che conduce reality seguitissimi come L'Isola dei Famosi e il Grande Fratello.

Non c'è da sorprendersi, quindi, se ogni loro mossa inerente alla loro separazione e la loro contesa dei bene siano oggetto di discussione pubblica. Negli ultimi giorni si è parlato molto di alcuni amanti di Ilary Blasi. Francesco Totti avrebbe portato in tribunale alcuni messaggi compromettenti che non lascerebbero via d'uscita: sarebbe stata lei la prima a tradire.

Le prove in aula

Il Corriere della Sera annuncia: «Totti risponderà alle accuse senza negare di essersi innamorato di un’altra.

Ma è intenzionato a dimostrare che non è stato lui a tradire per primo. Allegando nomi e prove contro la sua ex moglie: sms compromettenti, forse anche fotografie e testimonianze. La prima udienza è in calendario per il 20 settembre».

L'amante di Ilary, le dichiarazioni del 2022

Francesco Totti aveva già parlato dell'amante della (ex) moglie Ilary Blasi, dicendo: «La mia storia d’amore? Non avrei mai pensato che tutto sarebbe arrivato a questi livelli. No, non potevo immaginare che sarebbe finita così. Adesso ho deciso di parlare perché si sono dette troppe inesattezze. Hanno scritto che è tutta colpa mia e che il responsabile sono io ma non è così. Il matrimonio chiuso per un mio tradimento? No, non sono stato io a tradire per primo.

Un anno fa, era estate e più persone di cui mi fido mi hanno riportato delle cose. Mi hanno detto ‘guarda che Ilary ha un altro uomo’, anzi più di uno ad esser preciso. Non ci volevo credere. Poi però ho scoperto tutto. In venti anni che stiamo insieme non le avevo mai preso il telefono e nemmeno lei l’aveva fatto. Però a dirmi questa cosa erano state persone fidatissime. Quindi mi è venuto il dubbio e ho guardato. E sì, c’era un altro. Anzi, c’era una sua amica che faceva da tramite tra lei e un altro. Questo tramite era la sua parrucchiera Alessia».