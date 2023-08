Totti e Ilary Blasi, la guerra dei tradimenti: spuntano gli sms. Dopo i Rolex un'altra battaglia in tribunale

La guerra dei Rolex non è stata sufficiente. Tra Totti e Ilary Blasi si apre un altro capitolo di una separazione molto controversa: quello dei tradimenti. La conduttrice televisiva nei giorni scorsi, tramite i suoi legali Alessandro Simeone e Pompilia Rossi, ha presentato al Tribunale civile di Roma una richiesta formale di addebito contro l’ex marito. Il motivo - spiega il Corriere della Sera - è che secondo lei il loro matrimonio sarebbe finito per colpa della nuova fiamma dell'ex capitano della Roma, Noemi Bocchi.

La reazione di Totti

Totti però non ci sta, e annuncia battaglia. Anche perché fin dai primi giorni dell'annuncio della separazione dopo tanti anni di matrimonio, Francesco aveva raccontato di aver scoperto dei tradimenti di Ilary. Non nascondendo neanche la relazione con Noemi: «La nostra storia è iniziata dopo Capodanno.

E si è consolidata nel marzo 2022», aveva detto in un'intervista ad Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera. Così gli avvocati Antonio Conte e Laura Matteucci preparano una contro-richiesta, basata su degli sms che l'ex capitano avrebbe letto dal cellulare della Blasi.

Totti e Ilary, la guerra dei Rolex. Lei perde il ricorso: «Non sono regali suoi». E lui è pronto a farle causa

Gli sms scoperti da Totti

Tra i messaggi Whatsapp di Ilary, una serie di presunti flirt. A partire da quello di Cristiano Iovino, personal trainer romano di cui si era parlato a inizio separazione. Nella difesa di Totti verranno presentati sms compromettenti scoperti sul cellulare. «Non avevo mai spiato sul suo telefonino. Però quando mi sono arrivati avvertimenti da persone diverse, di cui mi fido, mi sono insospettito. Ho guardato. E ho visto che c’era una terza persona, che faceva da tramite tra Ilary e un altro». Quella persona è Alessia Solidani, grande amica e parrucchiera di Ilary.

La guerra dei Rolex

La prima udienza è prevista il 20 settembre, dopodiché il giudice del Tribunale civile Simona Rossi potrebbe convocare le persone chiamate in causa, forse anche Noemi Bocchi. Capitolo Rolex: respinto l'appello di Ilary Blasi contro l’ordinanza-sentenza del giudice Francesco Frettoni: quegli orologi non erano regali e quindi dovrà riportarli con urgenza in una cassetta di sicurezza cointestata. È stata condannata in più al pagamento delle spese legali per 4 mila euro.