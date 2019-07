Amadeus e Giovanna Civitillo sposi: il sì in Chiesa dieci anni dopo le nozze civili

Amadeus e Giovanna Civitillo si sono sposati ieri in Chiesa. Amadeus, 56 anni, e Giovanna Civitillo, 41, hanno detto sì in chiesa dieci anni dopo le nozze civili. Ad annunciarlo è il profilo Instagram del settimanale Chi. La coppia ha già un figlio, José Alberto, 10 anni (il secondo per il conduttore, già papà di Alice, 21, nata da una precedente unione). Nessun dettaglio del grande giorno è stato ancora rivelato, né tantomeno esistono foto che ritraggono i novelli sposi, ma qualche settimana fa Giovanna raccontava così le sue aspettative: «Questo matrimonio è il coronamento di un sogno. Ci teniamo entrambi, siamo molto credenti. E ora che è arrivato l’annullamento del precedente matrimonio religioso di “Ama” possiamo consacrare il nostro amore come desideriamo

. La cerimonia, intima, è stata celebrata in una minuscola cappella della Capitale.



Amadeus e Giovanna si sono conosciuti nel 2003 alla trasmissione “L’eredità” dove lei era una delle “Scosse”, ovvero una delle ballerine che animavano il game show preserale di Rai Uno. Hanno un figlio, Josè Alberto, nato nel 2009. Per Amadues le nozze arrivano in un momento decisivo della carriera. Il suo nome è infatti in pole position per la conduzione del prossimo Sanremo. “

