Pane e Rose, l'iniziativa degli studenti il Primo Maggio Foto

Primo maggio, la Rete degli Studenti Medi del Veneto insieme all'Unione Universitari e alla Filcams Cgil hanno riproposto nelle varie città venete, l'iniziativa "Pane e Rose", un'azione volta alla consegna di rose ai lavoratori dipendenti in turno anche durante questa giornata di festa, per denunciare una cultura del profitto che non si arresta neppure durante una festività istituita proprio nel nome di questi stessi lavoratori.