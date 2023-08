Lago di Santa Croce. Aereo antincendio fa un volo di addestramento ma è costretto a un ammaraggio di emergenza: le immagini

Nel corso di un volo addestrativo, un aereo antincendio Fire Boss ha effettuato un ammaraggio di emergenza al lago di Santa Croce, in provincia di Belluno.

Nessun problema alle persone che si trovavano nel luogo in quel momento.

Il velivolo ha dovuto ammarare in seguito ad un qualche malfunzionamento avvertito dal pilota. L'arrivo del piccolo aereo sullo specchio del lago è stato seguito da molti turisti che in queste settimane affollano le rive del lago. Il Fore Boss era in volo addestrativo. Il velivolo e il suo equipaggio dovranno attendere l'arrvo di una squadra di tecnici per verificare se il Fire Boss possa riprendere il volo in sicurezza.