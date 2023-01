CORTINA - Non ce l'ha fatta Giulia Ramelli, la veneziana maestra di sci a Cortina, travolta ieri, 11 gennaio, da una valanga. La donna, 34 anni, è morta questa notte all'ospedale di Treviso dove era stata ricoverata dopo essere rimasta sepolta dalla neve. Giulia era in compagnia di un altro veneziano e stavano salendo con le pelli di foca tra la Gusela e il Nuvolau in comune di Cortina, nelle vicinanze dell'area sciistica delle 5 Torri, quando una valanga di neve li ha travolti: lui è stato sfiorato dalla massa bianca che lo ha semisepolto, lei invece è stata centrata in pieno ed è stata trasportata all'ospedale di Treviso in gravissime condizioni. E proprio qui è morta nella notte.