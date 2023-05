Primo Maggio, il corteo a Trieste: in 3mila partono da San Giacomo

TRIESTE - Partiti da Campo San Giacomo, con in testa lo striscione di Wartsila, i manifestanti del corteo del Primo Maggio hanno sfilato lungo le vie del centro di Trieste sventolando le bandiere sindacali, ma anche della pace, esponendo cartelli. La manifestazione, promossa dai sindacati confederali Cigl, Cisl e Uil, si è chiusa con un comizio a tutela del lavoro in piazza Unità d'Italia. Secondo i primi dati diffusi dalla Questura, circa 3 mila i presenti. Hanno partecipato anche rappresentanti di partiti come Pd, Prc, Si. Lungo il percorso alcune donne hanno intonato «Bella ciao», mentre rappresentanti della Fp Cgil indossavano cartelli con su scritto "serve un piano straordinario di assunzioni".