Eruzione in Islanda sulla penisola di Reykjanes, diffusa la mappa dei vulcani attivi: le foto

Un vulcano vicino alla penisola di Reykjanes in Islanda ha dato vita ad una terribile eruzione, dopo settimane che si registravano importanti fenmeni sismici. L'eruzione, come riporta l'Istituto meteorologico islandese (IMO), è stata localizzata vicino a Sundhnúkagígar, a quattro chilometri a nord-est di Grindavík ed è stata ripresa dalle webcam installate in zona.

Migliaia i cittadini evacuati, mente il Dipartimento di Protezione Civile ha messo a disposizione una mappa contenente i vulcai attivi dell'Islanda e la localizzaiozne delle varie attività di fuga.