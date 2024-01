Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli tornano con I Soliti Idioti 3: la prima del film (dopo una lite durata 10 anni)

di Lucilla Quaglia

Folla di giovani fan al cinema Adriano. La comicità attira tanti ragazzi ma anche nomi vip. E all'happening d'eccezione inizia lo struscio glam. Ad iniziare da Alessia Marcuzzi, in spolverino nero su jeans e stivali bianchi, che si concede volentieri ad amici e supporter appena entra nello stabile.

Dispensa sorrisi e saluti. Appare anche la bella aristocratica Isabella Borromeo, in look scuro, che cattura gli sguardi con la sua eleganza. Posa per i fotografi il ballerino Tommaso Stanzani. Sono tutti qui per celebrare un notevole evento.

Dopo più di dieci anni, torna finalmente sul grande schermo la coppia formata da Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli con l'attesissimo "I Soliti Idioti 3 Il Ritorno". E il foyer impazzisce appena fa il suo ingresso il magico duo, che improvvisa divertenti siparietti. Consensi e selfie. Tutti con il cellulare in mano per immortalare il momento. E in questo bailamme di entusiasmo si riconoscono Andrea Delogu, in cappotto di pelle nera, in compagnia del suo Luigi Bruno. E ancora Gabriele Corsi, in giacca jeans, Giordano De Plano e il caschetto bruno di Daniela Virgilio, in total black. Ecco Giampaolo e Rossana Letta e la ballerina di Rosario Fiorello Martina Miliddi, che accenna qualche passo. Scambio di saluti e poi buio in sala. Parte il racconto di cinque storie parallele che hanno come comune denominatore il tema della famiglia, sempre al centro del dibattito sociale italiano. Ci sono i personaggi più iconici della coppia comica: Ruggero De Ceglie e il vessato figlio Gianluca, gli (im)moralisti Giampietro e Marialuce, gli "zarri" Patrick e Alexio, fino al metallaro Sebastiano alle prese con la sfiancante postina Gisella. Dopo anni di separazione, Francesco e Fabrizio si sono ritrovati più forti che mai. Molto apprezzati, nel corso della visione, i camei e le incursioni di ospiti e amici: tra loro un esilarante contributo di Sabrina Ferilli oltre a Gué Pequeno, lo youtuber Gabriele Vagnato, la rapper Anna, Fish e gli attori Giulia Vecchio, Carlo Amleto, Ippolita Baldini, solo per citarne alcuni. E ancora, il gruppo musicale Selton che firma la colonna sonora del film. E a fine proiezione è scroscio di applausi. Qualcuno va ancora in cerca dello scatto migliore con il cast.

(Foto Flavia Lucidi/Ag.Toiati)