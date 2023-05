Concertone Primo Maggio 2023, ecco tutto il programma completo

Concertone Primo maggio - Niente slogan, promettono conduttori e organizzatori. Al Concerto del Primo Maggio quest’anno parlerà la musica (ci credete?): «Pochi discorsi e piccole grande frecce da lanciare: nessuno viene qui per provocare e basta, la provocazione fa parte di un mondo che dovrebbe sistemare le cose ma non le sistema, molte volte ha a che fare con la sensazione che ci si debba incazzare, ma poi il rumore copre la soluzione e ci si dimentica di chiederla», dice Ambra Angiolini, per la sesta volta al timone dell’evento. Ad affiancarla ci sarà Biggio, già membro del duo de I soliti idioti e ora anche spalla di Fiorello a Viva Rai2!: «Ci lamentiamo del fatto che i Guccini e i De Gregori non ci siano più, ma in realtà - sottolinea - questi ragazzi hanno una poetica diversa. Dobbiamo solo cambiare prospettiva di ascolto e dare loro la possibilità di dire cosa hanno a cuore». La maratona partirà alle 14 e andrà avanti fino a notte fonda, trasmessa in diretta su Rai3 e su Rai Radio2.

Concertone Primo Maggio, la scaletta

La piazza, previsioni alla mano, si preannuncia una distesa di ombrelli aperti, ma naturalmente il Concertone si farà. A dare il via alle danze ci penseranno alle 14 Leo Gassmann (reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo con “Terzo cuore”), Iside, Savana Funk, Camilla Magli e Wepro, poi avanti fino a dopo la mezzanotte. Nove ore di musica e parole - al via alle 14, in diretta su Rai 3 dalle 15.15 alle 00.15 (con una pausa dalle 19 alle 20 per le edizioni dei tg), Rai Radio 2, RaiPlay e Rai Italia - che vedranno sfilare sul palco oltre 50 artisti. Da Luciano Ligabue a Aurora, unica ospite internazionale, passando per Emma, Lazza, Coma_Cose, Geolier, Carl Brave, Tananai, Francesco Gabbani, Ariete, Mr. Rain, Piero Pelù con Alborosie, Matteo Paolillo, Righeira, Mara Sattei, Il Tre, Baustelle, Levante, Aiello, Rocco Hunt, Bnkr44, Gaia, Alfa, Giuse the Lizia, Fulminacci, Mille, Neima Ezza, Rose Villain, Wayne, Ciliari, Tropea, Napoleone, Uzi Lvke, l'Orchestraccia, Epoque, Ginevra, Serendipity, Paolo Benvegnù. A loro si aggiungono i vincitori del contest 1mnext Etta, Maninni, Still Charles e il vincitore del contest «sicurezza stradale in musica» Hermes. Tra gli ospiti non musicali anche il divulgatore scientifico Carlo Rovelli e lo scrittore Stefano Massini.

La diretta

Radio2 proporrà la cronaca, in diretta radio e in video sul canale 202 del digitale terrestre e tivùsat, dalle 16.00 con Diletta Parlangeli e LaMario, mentre il racconto della serata, dalle 20.00, sarà affidato a Carolina Di Domenico ed Elena Di Cioccio. E dalle 19.00, durante la pausa della diretta tv, andrà in scena il dj set di Ema Stokholma: «Da una settimana faccio incubi per la paura, ma farò ballare tutti», promette. L'evento sarà disponibile anche su RaiPlay, sia in diretta che on demand, mentre Rai Italia lo concerto nel mondo. Anche quest'anno Rai Pubblica Utilità garantirà la piena accessibilità del concertone: dalle 15.00 i sottotitoli sulla pagina 777 di Televideo; dalle 20.00 l'audiodescrizione sul canale audio dedicato e in streaming su Rai Play. Sempre dalle 20.00 su Rai Play la diretta con sottotitoli e Lingua dei segni.

Gli artisti

Gli artisti porteranno sul palco le loro proposte di integrazione alla Costituzione, che compie 75 anni e sarà il fulcro dell'evento insieme con i temi del lavoro: «Tanti hanno parlato di salute mentale: per fortuna nessuno di loro si vergogna di dichiarare un disagio. Alcuni affrontano il tema del tempo, di potere avere semplicemente l'età che si ha. Il Primo maggio vuole essere diverso dalle tribune politiche: parliamo, confrontiamoci, diciamo cose che magari non piacciono a tutti, ma arrivano dalla volontà di costruire qualcosa insieme», anticipa Ambra.