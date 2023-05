Concerto Primo Maggio 2023: scaletta ufficiale dell'evento a Roma

Apre L’Orchestraccia, il gruppo folk rock capitolino che da anni fa rivivere sui palchi la tradizione musicale capitolina. Chiude Rocco Hunt, dopo che Johnson Righeira avrà fatto scatenare la folla sulle note delle hit dei Righeira “Vamos a la playa”, “No tengo dinero” e “L’estate sta finendo”. In mezzo, durante la maratona musicale di nove ore trasmessa in diretta su Rai3 e su Rai Radio2 e condotta da Ambra Angiolini insieme a Biggio, star del pop, del rock e del rap italiano come - tra gli altri - Emma, Lazza e Ligabue, tra i più attesi dalla piazza, che arriveranno sul palco in serata, a partire dalle 20.30. Ecco la scaletta ufficiale del Concerto del Primo Maggio 2023 a Roma, con l’ordine di uscita degli oltre 50 artisti del cast e gli orari dei vari set.

DALLE 15 alle 16:

L’Orchestraccia

Ginevra

Serendipity

Ciliari

Uzi Lvke

Jermes

DALLE 16 ALLE 17:



Mille

Etta

Still Charles

Maninni

Tropea

Napoleone

Giuse The Lizia

DALLE 17 alle 18:



Paolo Benvegnù

Epoque

Neima Ezza

Bnkr44

Gaia

Rose Villain

DALLE 18 alle 19



Wayne

Alfa

Aiello

Fulminacci

Il Tre

Baustelle

DALLE 20 alle 21



Matteo Paolillo

Levante

Ligabue

Ariete

Mr. Rain

DALLE 21 alle 22



Aurora

Emma

Lazza

Tananai

DALLE 22 alle 23



Carl Brave

Francesco Gabbani

Geolier

Coma Cose

DALLE 23 alle 24



Piero Pelù e Alborosie

Mara Sattei

Righeira

Rocco Hunt