Regina Elisabetta funerale, Harry camminerà accanto a William e potrà indossare la divisa militare (per ordine del papà Re)

I principi William e Harry cammineranno insieme, uno accanto all'altro, nella processione del funerale della regina Elisabetta. Per la seconda volta in meno di una settimana, i fratelli in guerra marceranno fianco a fianco, questa volta nel breve corteo funebre di lunedì da Westminster Hall alla vicina Abbazia di Westminster.

La divisa

E a quanto sembra (proprio per volere di re Carlo) il principe Harry potrà indossare la sua uniforme militare per l'ultima veglia alla regina Elisabetta II, quella insieme ai suoi cugini, in programma per sabato sera: Buckingham Palace ha infatti apportato una modifica dell'ultimo minuto alle sue indicazioni di protocollo. La decisione è importante perchè testimonia la "mano tesa" del Palazzo reale nei confronti del figlio ribelle di Lady Diana e ora del nuovo re. La decisione su Harry è davvero un'inversione di idee: "Il buon senso ha prevalso", ha detto una fonte a The Telegraph.

Regina Elisabetta funerali, riunite le famiglie reali di tutto il mondo: da Felipe e Letizia di Spagna ad Alberto e Charlene di Monaco, chi ci sarà

Il motivo del divieto

Al duca di Sussex, nipote molto amato dalla regina, era stato inizialmente detto che non gli sarebbe stato permesso di indossare la sua uniforme, nonostante abbia militato 10 anni nell'esercito e sia stato in due occasioni in Afghanistan. Ora il palazzo ha ribaltato la sua decisione e gli ha concesso una dispensa speciale proprio come al duca di York. Il principe Andrea, nonostate sia rimasto invischiato nell"affaire Epstein', indosserà, infatti, l'uniforme militare alla veglia con i fratelli: una concessione fatta come "ultimo segno di rispetto" nei confronti della regina.

L'ordine del corteo funebre della regina

DI FRONTE Membri anziani della casa reale, tra cui il Direttore della Collezione Reale, il Controllore, Lord Chamberlains, Master of Household, Keeper of the Privy Purse, Private Secretary, Master of the Horse, Lord and Palace Steward e i paggi della regina Seguito da un gruppo di 42 militari della Marina tirerà il carrello della pistola, affiancato da un gruppo di portatori e da un caposquadra della guardia.

ACCANTO La bara della regina sarà affiancata da un gruppo di gentiluomini d'arme e arcieri reali e portatori di drappi.

DIETRO Re Carlo, la principessa Anna, il principe Andrea e il principe Edoardo. Seguito da Il principe William, il principe Harry, Peter Phillips. Seguito da Conte Snowdon, duca di Gloucester, vice ammiraglio Tim Lawrence. Seguito dalle famiglie del re e del principe di Galles.

I tre nipoti maggiori della regina cammineranno dietro il re Carlo, la principessa Anna, il principe Andrea e il principe Edoardo, che guideranno la processione dei reali anziani dietro la bara del defunto monarca. Dietro i nipoti ci saranno il genero del defunto monarca, il vice ammiraglio Sir Timothy Laurence, il cugino della regina, il duca di Gloucester, e suo nipote il conte di Snowdon.

Il funerale di stato della regina si concluderà con un silenzio nazionale di due minuti in un "degno tributo a un regno straordinario" prima che venga sepolta accanto al suo defunto marito. Venerdì sera, il re e gli altri tre figli della regina terranno una veglia di 15 minuti presso la sua bara nella Westminster Hall, è stato annunciato oggi.