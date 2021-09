Variante Delta, in Mississippi sei bambini morti nell'ultimo mese

Nello Stato del Mississippi sono morti di Covid tanti bambini nell'ultimo mese quanti ne sono morti durante i primi 16 mesi della pandemia. Il dato è del Mississippi State Department of Health che riferisce anche che l'ultima piccola vittima ha 5 anni.

Il dottor Paul Byers, epidemiologo di Stato, ha confermato durante l'ultima conferenza stampa del 25 agosto che ci sono state sei morti. Tra queste vittime la sedicenne Jenna Lyn Jeansonne di Picayune è morta a causa di complicazioni del virus lo scorso dal 25 luglio. Mentre il 14 agosto è morta la giovane Mkayla Robinson, di 13 anni, soltanto pochi giorni dopo aver iniziato la terza media alla Raleigh Junior High School. Era stata a scuola solo tre giorni prima di morire.

Gli altri decessi

Sono da conteggiare, inoltre, i tre decessi precedenti che comprendono due bambini di età compresa tra 5 e 17 anni e uno di età inferiore ai 5 anni. Due di questi decessi si sono verificati nel 2020 e uno nella primavera del 2021, prima dell'arrivo della variante delta. Nell'unico ospedale pediatrico di Stato, il Children's of Mississippi di Jackson, sono attulamente ricoverati 23 bambini affetti da Covid.

Tra i bambini del Mississippi di età compresa tra 12 e 15 anni, ad oggi, circa il 18% è vaccinato, mentre il 23% di quelli di età compresa tra 16 e 17 anni risulta vaccinato.

Il Covid torna a correre negli Stati Uniti: 1.500 morti al giorno con la riapertura delle scuole

Studenti vaccinati e mascherine in classe

Da quando le scuole hanno iniziato il semestre autunnale, in tutto lo Stato, circa 15mila studenti sono risultati positivi al Covid e circa 50mila sono stati messi in quarantena perché venuti in contatto con un positivo. Al momento però il governatore repubblicano Tate Reeves, non ha messo nessun provvedimento di obbligo per le mascherine negli istituti scolastici.