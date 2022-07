Primo morto in Europa, ovvero in Spagna, per il vaiolo delle scimmie. Lo si legge sul sito de El Mundo. Ad oggi in Spagna sono stati notificati 4.298 casi confermati. Dei 3.750 contagiati su cui si hanno informazioni - si legge ancora sul sito della testata spagnola - 120 sono stati ricoverati in ospedale (il 3,2%) e uno è morto, diventando la prima vittima in Spagna di questa malattia per la quale l'Oms ha dichiarato l'emergenza sanitaria internazionale.

