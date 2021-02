Vaccino AstraZeneca, via ai test sui bambini: la sperimentazione clinica verrà effettuata su 300 volontari da 6 a 17 anni. Il vaccino anti Covid 19 di AstraZeneca sarà dunque testato in Gran Bretagna anche su bambini di sei anni. Un team dell'Università di Oxford, che ha sviluppato il vaccino, riferisce Cnn online, ha reso noto che testerà il vaccino su bambini e adolescenti di età compresa tra 6 e 17 anni, a Londra, Southampton e Bristol.

Ai bambini, agli adolescenti e ai loro genitori che vivono vicino a uno dei quattro siti dove verrà condotto lo studio - l'Università di Oxford, il St George's University Hospital di Londra, l'University Hospital di Southampton e il Bristol Royal Hospital for Children - viene chiesto di iscriversi al test. Coloro che sono interessati a partecipare alla sperimentazione del vaccino devono compilare un breve questionario.

«Sebbene la maggior parte dei bambini non sia relativamente colpita dal coronavirus e sia improbabile che si ammali dell'infezione, è importante stabilire con sicurezza la risposta immunitaria al vaccino nei bambini e negli adolescenti»,- ha detto Andrew Pollard, pediatra e ricercatore capo della sperimentazione del vaccino di Oxford. Per il pediatra Rinn Song, uno scienziato dell'istituto, è importante raccogliere dati sulla risposta immunitaria nei bambini e negli adolescenti in modo che possano beneficiare dell'inclusione nei programmi di vaccinazione nel prossimo futuro.

Le prime vaccinazioni

Le prime vaccinazioni avverranno entro questo mese. Si tratta di uno sviluppo significativo, considerato che finora sono stati effettuati pochi test del vaccino contro il coronavirus sui bambini. I vaccini di Pfizer/BioNTech e Moderna negli Stati Uniti vengono testati sui bambini di 12 anni.

Trecento volontari

Lo studio «coinvolgerà 300 volontari, con un massimo di 240 volontari che riceveranno il vaccino AstraZeneca e il resto un vaccino contro la meningite, che ha dimostrato di essere sicuro nei bambini», ha affermato il team di Oxford in una dichiarazione.

