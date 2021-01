Israele corre e ha già iniziato a somministrare il vaccino Covid-19 agli adolescenti: nel frattempo «un quarto della popolazione è stata vaccinata», hanno detto i funzionari sanitari locali. Dall'introduzione delle vaccinazioni (un mese fa), più di 2,5 milioni di israeliani (su 9 milioni) «sono stati vaccinati», ha fatto sapere il ministero della salute. L'espansione della campagna, includendo ora anche gli adolescenti, è arrivata pochi giorni dopo che Israele ha deciso di estendere il suo terzo blocco nazionale a causa di un aumento delle infezioni. Dunque, lockdown e vaccini a raffica: ecco il binomio per superare la pandemia.

Israel began administering Covid-19 vaccines to teenagers Saturday as it pushed ahead with its inoculation drive, with a quarter of the population now vaccinated, health officials saidhttps://t.co/omfybZng1N

— AFP News Agency (@AFP) January 23, 2021