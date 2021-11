Pfizer, vaccini per i bimbi fra i 5 e gli 11 anni: via libera negli Usa. Biden: «Siamo a una svolta»

Via libera definitivo al vaccino anti-Covid della Pfizer per i bambini fra i 5 e gli 11 anni da parte delle autorità americane. Il presidente Joe Biden, commentando il nulla osta dei Cdc alle vaccinazioni per i più piccoli, ha detto che gli Stati Uniti sono giunti a «una svolta nella battaglia con il Covid». Un disco verde che è un «grande passo in avanti nella nostra battaglia per sconfiggere il virus», ha messo in evidenza Biden precisando che la campagna di vaccinazione per i bambini potrà iniziare nella settimana dell'8 novembre.

