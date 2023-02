Un nuovo studio dell'Università della California San Diego ha scoperto che gli asciugatori per unghie che emettono raggi UV, utilizzati per fissare le sostanze chimiche usate nella manicure in gel, possono causare il cancro. Lo riporta Forbes in un articolo scritto da William A. Haseltine, professore alla Harvard Medical School che ha studiato i danni della luce ultravioletta sul DNA. Il docente invita a considerare questi rischi.

La relazione causale tra il tumore della pelle e l'irradiazione con dispositivi abbronzanti a emissione ultravioletta è ben documentata, ma l'uso della luce UVA negli essiccatori per unghie ha ricevuto poca attenzione e potrebbe rappresentare un rischio significativo per la salute. Uno spettro di luce ultravioletta (340-395 nm) viene utilizzato per la manicure in gel. I lettini abbronzanti utilizzano un altro spettro di luce UV (280-400 nm).

Per valutare l'impatto della luce ultravioletta utilizzata negli asciugatori per unghie sulle cellule dei mammiferi, i ricercatori hanno utilizzato una macchina per l'asciugatura delle unghie MelodySusie a 54 watt di luce ultravioletta con sei lampadine in sessioni di 20 minuti su tre diverse linee cellulari. La lunghezza d'onda della luce ultravioletta emessa da questa macchina è compresa tra 365 e 395 nm. I tre tipi di cellule sono stati esposti a due diverse condizioni: esposizione acuta ed esposizione cronica. Le piastre di Petri contenenti uno dei tipi di cellule sono state poste sotto l'essiccatore per unghie per una sessione di 20 minuti, rimosse per un'ora per tornare allo stato stazionario, e poi restituite per un'ulteriore sessione di 20 minuti per replicare l'esposizione acuta. Per replicare l'esposizione cronica, le cellule sono state poste sotto la macchina per 20 minuti al giorno per tre giorni.

La morte cellulare, i danni, le mutazioni del DNA, la disfunzione mitocondriale e gli alti livelli di specie reattive dell'ossigeno si verificano in entrambe le condizioni, con impatti più gravi nel gruppo di esposizione cronica. I ricercatori hanno concluso che l'uso di questi dispositivi a emissione di luce ultravioletta per una sessione di 20 minuti ha portato a una morte cellulare tra il 20 e il 30%, mentre tre esposizioni consecutive di 20 minuti hanno causato la morte del 65-70% delle cellule esposte. Il profilo genomico ha rivelato livelli più elevati di mutazioni somatiche nelle cellule irradiate, con modelli di mutazioni simili a quelli presenti nei pazienti affetti da melanoma.

I risultati di questo studio suggeriscono fortemente che le radiazioni emesse dagli essiccatori di smalto per unghie a luce ultravioletta possono causare tumori della mano e aumentare il rischio di cancro della pelle ad insorgenza precoce. L'esposizione della pelle alla luce ultravioletta può anche causare danni ai globuli bianchi che circolano nei piccoli capillari appena sotto la superficie della pelle. Tuttavia, sono urgentemente necessari studi epidemiologici su larga scala per comprendere appieno la portata di questi rischi.