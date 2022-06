Guerra in Ucraina diretta, il rabbino capo di Mosca fugge. Grano, nuove spedizioni nel porto di Berdyansk. Ankara: possibili ripresa colloqui Mosca-Kiev

Guerra in Ucraina, le notizie in diretta oggi 8 giugno, 105° giorno dall'invasione voluta dalla Russia di Putin. Il rabbino capo di Mosca, Pinchas Goldschmidt, è fuggito dalla Russia dopo essere stato sottoposto a pressioni per sostenere l’invasione dell’Ucraina. Ospedali distrutti a Severodonetsk e Rubizhne. L’Ucraina pubblicherà un «Libro dei carnefici», dice Zelensky.

Guerra in Ucraina, la diretta

Ore 12.31 - «Per quanto riguarda un incontro tra il signor Zelensky e il presidente russo, abbiamo spiegato in più occasioni che Zelensky sta cercando un incontro fine a se stesso, è volubile come il vento. Ha ripetuto più volte che avrebbe tenuto dei colloqui e che i colloqui sarebbero ripresi solo se i contingenti russi fossero stati riportati sulla linea che esisteva il 24 febbraio. Questo approccio non è assolutamente serio, inoltre è in contrasto con le iniziative presentate dalla delegazione ucraina a Istanbul il 29 marzo». Lo ha detto ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, in conferenza stampa ad Ankara, riportato da Interfax. (ANSA).

Ore 12.05 - Sul possibile incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e quello ucraino Volodymyr Zelensky, il team di negoziatori deve riprendere il processo dei colloqui, la palla è nel campo di Kiev. Lo ha detto il ministro degli esteri russo Serghei Lavrov in conferenza stampa ad Ankara dopo l'incontro con l'omologo turco Cavusoglu, riportato da Interfax.

Ore 11.45 - C'è la possibilità di una ripresa del negoziato tra Russia e Ucraina per arrivare al cessate il fuoco. Lo ha fatto sapere il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu, come riporta Anadolu, durante una conferenza stampa congiunta ad Ankara con l'omologo russo Serghei Lavrov.

My column: The Ukraine War Still Holds Surprises. The Biggest May Be for Putin. https://t.co/jCtj9A9y6P — Thomas L. Friedman (@tomfriedman) June 7, 2022

Ore 10.55 - «L'Ucraina ha urgente bisogno di liquidità: ha bisogno di 5 miliardi di euro al mese». Lo ha detto il presidente del Consiglio Ue Charles Michel intervenendo alla Plenaria del Parlamento Ue. «L'Ue sarà leader della ricostruzione del Paese e visto che Putin ha scelto deliberatamente di distruggere il Paese è giusto che Mosca paghi la sua ricostruzione. Per questo stiamo valutando la possibilità dell'uso dei beni congelati agli oligarchi russi», ha aggiunto.

Ore 10.28 - La crisi alimentare e del grano ucraino è frutto di «un freddo, insensibile e calcolato assedio di Putin ad alcuni dei Paesi e delle persone più vulnerabili del mondo. Il cibo è diventato parte dell'arsenale del terrore del Cremlino». Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen parlando alla Plenaria del Parlamento europeo e ribadendo che le sanzioni europee non colpiscono i prodotti alimentari bloccati in Ucraina.

Ore 10.03 - Il porto dell'Ucraina sud-orientale di Berdyansk, occupato dai russi, è stato riaperto dopo lo sminamento e si prevede che le prime navi con il grano prenderanno il mare alla fine di questa settimana, ha riferito all'Agenzia russa Tass Vladimir Rogov, membro del consiglio direttivo dell'autoproclamata amministrazione locale «Tutto è pronto per la spedizione del carico, e probabilmente il grano partirà per primo. In realtà qui c'è molto grano, tutti gli elevatori sono pieni». Le prime navi dovrebbero lasciare il porto alla fine di questa settimana«, ha detto.

Ore 9.45 - Oltre 30 mila ucraini sono rientrati dall'estero ieri sera nel loro Paese, e lo stesso numero di civili ha lasciato l'Ucraina. Lo riferisce il dipartimento regionale occidentale del servizio di guardia di frontiera ucraina-occidentale, citato da Espreso Tv. Oltre 20.000 persone hanno attraversato il confine con la Polonia, il resto è andato in Slovacchia, Ungheria, Romania e Moldavia. Il 7 giugno, quasi 67.000 persone e quasi 18.000 veicoli hanno attraversato i confini occidentali dell'Ucraina con l'UE e la Moldova. Inoltre, durante la giornata sono stati registrati 126 camion con aiuti umanitari.

Ore 9.16 - «Nessuno si arrenderà a Severodonetsk. I russi vogliono catturare la città entro il 10 giugno. Si stanno svolgendo feroci battaglie, i nostri difensori stanno combattendo per ogni centimetro della città», ha dichiarato il capo militare regionale del Lugansk Sergiy Gaidai, citato dal Guardian. «I russi non controllano la strada Lysychansk-Bakhmut, ma sparano pesantemente. Noi non usiamo questa strada, è troppo pericolosa. Le truppe russe progettano nuovamente di attraversare il fiume Seversky Donets per creare una testa di ponte per l'offensiva», ha aggiunto.

Ore 8.05 - Sono 263 i bambini uccisi in Ucraina dal giorno dell'invasione russa del Paese. 478 i feriti. Lo rende noto l'ufficio del Procuratore generale ucraino, precisando che il maggior numero delle vittime si registra nelle regioni di Donetsk, Kiev, Kharkiv e Chernihiv. I bombardamenti di città e villaggi ucraini da parte delle forze armate russe - aggiunge la nota - hanno danneggiato 1.958 istituzioni educative, 186 delle quali sono andate completamente distrutte.

Ore 7.44 - Per l'Ucraina quello che verrà sarà «l'inverno più difficile». Il presidente Volodymyr Zelensky ha dato notizia di una riunione in cui si è parlato «dell'acquisto di una quantità sufficiente di gas» per la prossima stagione e della produzione di energia elettrica, con la necessità di riparare le centrali termiche ed elettriche danneggiate o distrutte in più di 100 giorni dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina. «Nella situazione attuale, a causa dell'aggressione russa, quello che verrà sarà l'inverno più difficile di tutti» e «non venderemo il nostro gas e il nostro carbone all'estero» perché «tutta la produzione sarà destinata alla domanda interna per i nostri cittadini», ha detto Zelensky nel messaggio diffuso nelle ultime ore dalla presidenza ucraina, in cui ha affermato che «il governo sta creando un quartier generale» per la gestione delle esigenze per il prossimo inverno. «Stiamo facendo tutto il possibile - ha affermato - per aumentare le nostre capacità di esportazione di energia elettrica». Zelensky ha anche confermato di aver avuto «una riunione sulla comunicazione con l'Unione Europea e i singoli Stati sulla nostra domanda e sullo status di Paese candidato». «L'attività diplomatica in questa direzione non si ferma neanche per un giorno - ha proseguito - Lo staff del ministero degli Esteri, i nostri diplomatici, lo staff del governo in generale, tutti lavorano per arrivare già a giugno a una decisione storica, che tutti ci aspettiamo». L'Ucraina, ha affermato, «ha fatto tutto, assolutamente tutto il lavoro necessario per questo» e «la palla è nel campo delle strutture europee, dei Paesi europei».

Ore 7.25 - Due ospedali sono stati distrutti dai bombardamenti russi a Severodonetsk e Rubizhne, nell'Ucraina orientale, come mostrano le nuove immagini satellitari scattate da Maxar Technologies e pubblicate dalla Cnn. Sul tetto della struttura ospedaliera di Severodonetsk era stata dipinta una grande croce rossa. Nel sud di Rubizhne oltre all'ospedale sono stati rasi al suolo anche un'azienda farmaceutica e gli edifici circostanti.

Ore 6.14 Il presidente Volodymyr Zelensky ha annunciato che l'Ucraina sospenderà tutte le esportazioni di gas e carbone, in vista di quello che secondo lui sarà «l'inverno più difficile di tutti a causa della guerra». «Non venderemo i nostri gas e carbone all'estero - ha detto Zelensky nel suo ultimo video-messaggio -. Tutta la produzione si concentrerà sulla soddisfazione della domanda interna». Il primo ministro ucraino Denis Shmygal ha affermato da parte sua che la produzione di carbone nelle miniere statali è diminuita di un terzo dalla fine di febbraio e ha raccomandato di «prepararsi per la stagione di riscaldamento più difficile di sempre in Ucraina». Il governo ucraino ha incaricato la compagnia statale Naftogaz di accumulare almeno 19 miliardi di metri cubi di gas negli impianti di stoccaggio sotterranei ucraini. L' Ucraina ha completato la sua scorsa stagione di riscaldamento con 9 miliardi di metri cubi di gas nei suoi depositi. Al 1 giugno il Paese disponeva di 10 miliardi di metri cubi.

Ore 05:19 - Presidente commissione Affari esteri Parlamento europeo McAllister: «A Kiev status candidato Ue»

Il presidente della commissione per gli Affari esteri del Parlamento europeo, il tedesco David McAllister, ha affermato che a Kiev vanno fornite armi, attrezzature e lo status di candidato Ue come «chiaro segnale politico di solidarietà con il coraggioso popolo dell’Ucraina». Lo riporta il Kyiv Independent.

Ucraina, all'indice Guerra e Pace nelle scuole: al posto del capolavoro di Lev Tolstoj un corso per non saltare in aria sulle mine

Ore 05:16 - Ucraina: Zelensky, un Libro carnefici su crimini guerra

L’Ucraina pubblicherà un «Libro dei carnefici», per raccogliere le prove di Kiev sui crimini di guerra commessi durante l’occupazione russa: lo ha annunciato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel suo ultimo video-messaggio. «La prossima settimana verrà lanciata una pubblicazione speciale, “The Book of Executioners”, un sistema informativo per raccogliere la conferma dei dati sui criminali di guerra: i criminali dell’esercito russo», ha detto Zelensky citando omicidi, stupri e saccheggi che sarebbero stati perpetrati dagli invasori. «Parliamo di fatti concreti in merito a individui concreti colpevoli di crimini crudeli concreti contro gli ucraini», ha sottolineato il presidente prendendo come esempio il sobborgo di Bucha, dove gli investigatori di Kiev hanno trovato ciò che dicono essere la prova di esecuzioni di massa. I pubblici ministeri ucraini affermano di aver registrato oltre 12.000 presunti crimini di guerra che coinvolgono più di 600 sospetti da quando Mosca ha iniziato la sua invasione il 24 febbraio.

Ore 04:59 - Ucraina: Zelensky, prosegue lavoro per status candidato Ue

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky afferma di aver tenuto ieri «un incontro di governo sulla comunicazione con l’Unione Europea e con i singoli stati membri dell’Ue sulla domanda di adesione e sullo status di candidato»di Kiev e di essere a lavoro «per giungere a una decisione storica significativa già a giugno». «L’attività diplomatica in questa direzione — spiega Zelensky nel suo ultimo video-messaggio — non si ferma nemmeno per un giorno. Sento rapporti quotidiani, anche sulla preparazione di decisioni procedurali nell’Unione europea. Da parte sua l’Ucraina ha fatto tutto, assolutamente tutto il lavoro necessario: la palla ora è nel campo delle strutture europee, dei paesi europei».

Ore 02:52 - Il Rabbino di Mosca scappa dalla Russia: in disaccordo con Putin

Il rabbino capo di Mosca, Pinchas Goldschmidt, è fuggito dalla Russia dopo essere stato sottoposto a pressioni per sostenere l’invasione dell’Ucraina. Lo rende noto Avital Chizhik-Goldschmidt, giornalista negli Stati Uniti e nuora dell’autorità religiosa ebraica. «Posso finalmente rendere noto a tutti — scrive la reporter sul suo account Twitter — che i miei suoceri sono stati messi sotto pressione dalle autorità per sostenere pubblicamente la ‘operazione speciale’ in Ucraina e si sono rifiutati di farlo». «Sono fuggiti in Ungheria due settimane dopo l’invasione russa e ora sono in esilio dalla comunità che hanno amato e costruito e in cui hanno cresciuto i loro figli per oltre 33 anni», spiega la Chizhik-Goldschmidt.

Ukraine wants to join the European Union. But it is not going to be easy https://t.co/gFmjWYNrwg — CNBC (@CNBC) June 8, 2022

Ore 02:15 - La Bbc: scambio di cadaveri tra russi e ucraini

Lo scambio dei cadaveri: corpi ceduti da una parte e dall’altra, come merce di scambio. Per dare la possibilità a mamme, figlie, mogli di piangere un corpo. Lo racconta la Bbc. «Alcuni combattenti ucraini uccisi a difesa del principale porto sud-orientale di Mariupol sono ora arrivati a Kiev, affermano le famiglie dei soldati». Faceva parte di uno scambio con la Russia, con ciascuna parte che riceveva 160 corpi. Mosca non ha commentato. Da parte ucraina, più di 50 corpi erano quelli di membri del reggimento Azov, dicono le famiglie. Gli ucraini sono rimasti rinchiusi nelle acciaierie Azovstal per settimane. A maggio, i sopravvissuti sono stati fatti prigionieri.

Ore 01:38 - Zelensky: oltre 31 mila soldati russi morti in guerra

Oltre 31.000 militari russi sono già morti in Ucraina. Dal 24 febbraio, la Russia paga ogni giorno per quasi 300 vite dei suoi soldati per una guerra completamente insensata contro l’Ucraina. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Ore 01:37 - Zelensky: i russi non hanno fatto progressi significativi nel Donbass

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, nel suo video notturno, ha affermato che le forze russe non hanno fatto progressi significativi nella regione orientale del Donbass nell’ultimo giorno.

Ore 01:36 - Mosca: più di mille prigionieri di Mariupol trasferiti

Sarebbero Più di 1.000 soldati ucraini che si sono arresi nella città di Mariupol sono stati trasferiti in Russia per indagini: lo ha riferito l’agenzia di stampa Tass ha citato una fonte delle forze dell’ordine russe. Più tardi, altri prigionieri ucraini saranno trasferiti in Russia, ha detto la fonte. L’Ucraina ha detto che sta lavorando affinché tutti i prigionieri vengano riconsegnati, mentre Mosca ritiene che dovrebbero essere processati.