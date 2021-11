Uccide la moglie incinta di 5 mesi che lo vuole lasciare. In un video lei chiede pietà per il bambino che ha in grembo

Incinta di cinque mesi aveva implorato suo marito di risparmiarla, ma neanche la richiesta disperata della donna ha placato la sua furia. La donna è molta con due colpi di pistola alla testa. Hunter Tatum, 27enne, dell'Alabama rischia una condanna per omicidio aggravato dopo che tre giorni fa sono emersi i video delle telecamere di sicurezza della villetta, dove lo scorso 18 ottobre l'uomo ha ucciso la moglie incinta di cinque mesi.

Trasportata d'urgenza all'ospedale di Montgomery, per la donna, Summer Tatum, e il bambino che aveva in grembo non c'è però stato nulla da fare. I medici hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

I filmati delle telecamere di sicurezza

Il materiale girato dalle telecamere di sicurezza della villetta è stato portato agli atti del processo giovedì scorso, nel corso di un'udienza. Per l'investigatore Wesley Clark i filmati di sicurezza della casa della coppia mostrerebbero chiaramente la signora Tatum supplicare suo marito di risparmiarla. «Ti prego. Non me ne andrò. Farò tutto ciò che vuoi», le parole urlate dala donna. «Non farmi del male. Per favore non far del male al nostro bambino», avrebbe continuato.

Per il Montgomery Advertiser, una testata locale, la coppia era crisi e in procinto di separarsi dopo che la ragazza aveva scoperto un tradimento del marito.

«Si è trattato di un'esecuzione»

Il procuratore distrettuale Sarah Speaks ha parlato quindi di una vera «esecuzione a sangue freddo della moglie incinta», chiedendo il massimo della pena. L'uomo dopo l'omicidio avrebbe trascinato il corpo della moglie per la casa. Solo un'ora dopo, avrebbe avvertito la polizia.

