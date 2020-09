Trump: «Test antidoping per Biden». Il 29 la sfida tv. Sondaggi, il dem è avanti di 10 punti

Si accende la corsa elettorale negli Stati Uniti, in vista delle presidenziali di martedì 3 novembre. Donald Trump torna a chiedere il «test antidoping» per Joe Biden prima o subito dopo il loro duello tv di martedì sera. «Naturalmente sono d'accordo nel sottopormi anch'io al test», scrive il presidente americano su Twitter, affermando come le precedenti prestazioni di 'Sleepe Joè nei dibattiti, durante le primarie democratiche, hanno fatto registrare «andamenti irregolari»: «Solo l'assunzione di sostanze può aver causato queste discrepanze».

A poco più di un mese dalle elezioni presidenziali statunitensi, Biden e Kamala Harris restano avanti su Trump e Mike Pence. Il vantaggio, secondo l'ultimo sondaggio di Washington Post/Abc, è ora di 10 punti, con il ticket democratico che riscuote il 53% dei consensi contro il 43% degli avversari. In agosto il vantaggio era di 12 punti. Alla vigilia del primo duello tv tra i due candidati presidenziali Joe Biden appare saldamente in vantaggio anche nel sondaggio condotto dal Siena College per il New York Times: l'ex vicepresidente è avanti con il 49% dei consensi contro il 41% di Trump.

Secondo il sito specializzato RealClearPolitics, che calcola la media di tutti i principali sondaggi, il vantaggio di Biden si è risalito a 7 punti (49,8% a 42,8%). Negli stati più combattuti (i cosiddetti 'top battlegrounds') pur essendo avanti ovunque Biden vede ridurre il suo vantaggio a 3,6 punti. Parliamo di Florida, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, North Carolina e Arizona.



