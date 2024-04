Torino-Juventus, il politico irlandese Mick Wallace al Parlamento Europeo con la maglia granata: «Forza Toro, Juve m****»

Il Derby della Mole tra Torino e Juventus infiamma non solo la Serie A, ma anche il Parlamento Europeo grazie a Mick Wallace. Capello lungo, ondulato e bianco come la barba, prima fila in Plenaria e maglia del Torino indosso. Questo l'outfit del politico irlandese che ha sfoggiato oggi al Parlamento dove ha deciso di fare il suo personale in bocca al lupo al club granata. L'occasione è proprio il derby conla Juventus di questo fine settimana: «Presidente, in bocca al lupo al Torino per sabato contro la Juventus. Juve m****, forza Toro».

Non è la prima volta che il sessantottenne, che a novembre ne farà sessantanove, si è presentato con questo particolare look in parlamento. Già in occasione della sfida tra Torino e Sassuolo aveva mandato il suo messaggio tramite i social e dai banchi del Parlamento Europeo.

La prima apparizione in granata, però, risale a diversi anni fa, quando si presentò per la prima volta con la maglia del Torino davanti ai politici europei.

Lazio, Patric: «Questo è il momento degli uomini veri. Chi non è adatto a Tudor si faccia da parte»