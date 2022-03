L'Ucraina perde uno dei suoi Top Gun, punta di diamante della flotta aerea. È morto in un combattimento aereo ll colonnello ucraino Oleksandr Oksanchenko, uno dei migliori piloti di caccia al mondo. Il presidente Volodymyr Zelensky ha conferito al soldato il titolo di eroe dell'Ucraina. Lo ha annunciato il comando dell'Aeronautica Militare delle Forze Armate dell'Ucraina su Facebook. Oksanchenko è morto in battaglia, deviando gli aerei nemici.

Il colonnello morto in battaglia

«Il colonnello Oleksandr Oksanchenko, ora eroe dell'Ucraina, è morto in una battaglia aerea, distraendo gli aerei nemici. È un dolore che non abbia ricevuto il titolo di eroe dell'Ucraina mentre era vita, perché ne valeva la pena. Per noi sarà un eroe per sempre. Per sempre vivo», ha scritto Lana Borisova su Facebook. Secondo il canale Telegram Operativa APU, con più di duemila ore di volo e di prestazioni impeccabili, il colonnello era considerato tra gli elementi più valorosi a livello internazionale.

Col. Oleksandr Oksanchenko, one of Ukrainian Armed Force’s top guns, has been killed in air combat pic.twitter.com/H1Wuggjvqx — Illia Ponomarenko (@IAPonomarenko) March 1, 2022

In pensione, tornato in servizio per difendere l'Ucraina

Oksanchenko si è guadagnato fama internazionale come pilota di esibizione in spettacoli aerei (SIAF, The Royal International Air Tattoo, International Airshow 2017, Czech International Air Fest). Si era ritirato nel 2018, ma ha continuato a prestare servizio come consulente e formatore. Era considerato uno dei migliori piloti di spettacoli aerei al mondo. Dopo l'attacco russo all'Ucraina, il colonnello in pensione è tornato volontariamente in battaglia, dove alla fine è caduto difendendo la sua patria.