Tokyo 2020, previsti 225 mila spettatori al giorno: attesa decisione su presenza pubblico locale

Manca poco più di un mese all'inizio delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokyo 2020, e gli organizzatori hanno già venduto 4,8 milioni di biglietti, equivalenti a circa il 42% della capacità degli impianti sportivi, e se la partecipazione del pubblico agli eventi dovesse essere confermata si attendono una media di 225mila spettatori al giorno.

Gli organizzatori assieme al Comitato olimpico internazionale (Cio), dopo aver già annunciato in marzo il divieto di ingresso per i turisti stranieri, si sono riservati il diritto di decidere sugli spettatori locali entro la fine di questo mese. In una conferenza stampa il direttore operativo del comitato organizzatore locale, Hidemasa Nakamura, ha detto che il 70% dei biglietti venduti per le gare che si svolgeranno a Tokyo e nelle prefetture circostanti di Chiba, Kanagawa e Saitama, sono stati assegnati a residenti delle relative aree. A 40 giorni dalla cerimonia di apertura dei Giochi, a Tokyo è in vigore lo stato di emergenza da fine aprile, fino al 20 giugno, per tentare di ridurre il numero delle infezioni da Covid. Dall'inizio della pandemia la capitale ha registrato 165.600 contagi con 2.140 decessi accertati.