Biglietto per Tokyo per le sincronette trevigiane Callegari e Piccoli

TREVISO - Missione compiuta per le sincronette Callegari e Piccoli. Sfuma il sogno a cinque cerchi per Cardin e Stangherlin. L'obiettivo della squadra azzurra di sincronizzato di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo è stato pienamente raggiunto. Decisive le gare a squadre a Barcellona. L'Italia con le trevigiane Beatrice Callegari (Marina Militare/Montebelluna) 29enne di Fossalunga già azzurra a Rio 2016 (quinta) ed Enrica Piccoli (Montebelluna/Fiamme Oro) 22enne di Caerano, ha vinto la prova a squadre delle qualificazioni con 184.0249 punti ed ha garantito automaticamente il pass olimpico anche al Duo. Le azzurre avevano esordito giovedì vincendo nella Routine Tecnica ponendo una seria ipoteca per Tokyo. Ieri la Routine Libera è valsa 93.2332 punti (27.9000 per l'esecuzione, 37.3332 impressione artistica e 28.000 per le difficoltà). L'esercizio di giovedì aveva garantito la prima posizione con 90.7917 brillantemente confermata ieri.

Alle spalle delle azzurre le avversarie di sempre: Spagna (182.5206) e Grecia (175.9000) che hanno centrato gli ultimi 2 pass disponibili. Primi tra gli esclusi gli Usa (175.7882). Le squadre qualificate sono Giappone, Russia, Australia, Egitto, Cina, Ucraina, Canada, Italia, Spagna e Grecia. I Doppi qualificati ai Giochi saranno 22: ai precedenti 10 Paesi si aggiungono Nuova Zelanda, Sud Africa, Kazakhstan e Messico.

Le azzurre ieri si sono esibite nell'esercizio dal titolo Le Guerriere con coreografia di Anastasia Ermakova e musica Final Fight di Antongiulio Frulio. Quella di Barcellona è stata l'ultima spiaggia per raggiungere le qualificazioni in considerazione della lunga inattività causata dal Covid-19 mentre in alcuni Paesi è proseguita.

«Siamo molto molto felici di questo risultato, perché arriva dopo una serie di infortuni e in casa delle nostre antagoniste - ha tenuto a precisare a fine gara il direttore tecnico Patrizia Giallombardo - . Le ragazze sono state perfette e hanno nuotato in maniera impeccabile. E' il primo 93.0000 che prende l'Italia e ciò rappresenta una crescita importante. Abbiamo portato una Routine molto difficile e che è stata ben accolta. Adesso abbiamo cinque settimane prima dei Giochi Olimpici per migliorarci ulteriormente e crescere ancora. Dedico la qualificazione olimpica a tutte le atlete e a tutto lo staff della nazionale. Lasciamo alle spalle un anno e mezzo molto duro, soprattutto psicologicamente: le ragazze non gareggiavano in nazionale dai Mondiali di Gwangju».



KARATE

A Parigi, nel torneo di qualificazione olimpica Sara Cardin (kumite, -55kg) è stata sconfitta dalla polacca Dorota Banaszczyk al terzo turno (quarti di finale) per 1-0, dopo aver usufruito di un bye all'esordio e sconfitto l'uzbeka Bakhriniso Babaeva al secondo turno (2-1). La Banaszczyk è poi stata sconfitta in semifinale facendo anche perdere le speranze per il ripescaggio all'iridata 2018.



JUDO

Sfuma il sogno olimpico anche per Giorgia Stagherlin. L'azzurra di Castello di Gedego al mondiale di Budapest è stata eliminata al primo turno (cat. fino a 78 kg). Alla prima partecipazione in un mondiale senior, è stata molto sfortunata nel sorteggio: si è trovata di fronte la giapponese Mami Umeki, vincitrice in stagione del Grand Slam di Tashkent, iridata nel 2015, argento 2017 e n. 5 del ranking olimpico.

Francesco Coppola

