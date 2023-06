Titanic, sottomarino scomparso a oltre 3mila metri di profondità: 96 ore di ossigeno per i passeggeri: cosa sappiamo

È corsa contro il tempo per trovare il Titan, il sottomarino con cinque persone a bordo scomparso ieri nell'Oceano Atlantico durante un'esplorazione sul relitto del Titanic. Il batiscafo, di cui con si sa hanno più notizie da domenica, ha infatti soltanto 96 ore di autonomia di ossigeno. Ed ora le squadre di ricerca statunitensi e canadesi stanno impiegando «tutte le risorse disponibili» per cercare il sottomarino con cinque persone a bordo scomparso nell'Oceano Atlantico.

Il miliardario Harding, il Ceo Rush, il pilota Nargeolet: ecco chi sono i passeggeri del sottomarino disperso in visita al Titanic

Chi sono i passeggeri

Un uomo d'affari britannico e uno pakistano, l'amministratore delegato della società che ha organizzato la missione e un esploratore francese. Si ritiene che siano loro, sebbene non ci siano conferme ufficiali, i passeggeri del batiscafo. Tra loro Hamish Harding, uomo d'affari britannico di 58 anni, presidente della società aeronautica Action Aviation. Ci sono poi l'uomo d'affari pakistano Shahzada Dawood , amministratore del Seti Institute, insieme a suo figlio Suleman. A bordo anche Stockton Rush, l'amministratore delegato di OceanGate, la società che ha organizzato la missione. In base a un suo post su Facebook prima di partire si ritiene che anche l'esploratore francese di 73 anni Paul-Henry Nargeolet sia a bordo.

Il costo, il viaggio

Il Titan, capace di scendere a ben 4.000 metri sotto il livello del mare, ha una capienza massima concepita per 5 passeggeri. Visitatori disposti a pagare un biglietto salatissimo per farsi calare negli abissi per oltre una settimana e vedere con i propri occhi i fondali su cui sono adagiati i resti di quello che fu il bastimento più famoso del mondo, a circa 3.800 metri di profondità: resti identificati nel 1985 dopo decenni di esplorazioni febbrili. L'avventura prevede otto giorni di missione, al costo - tutt'altro che abbordabile per i comuni mortali - di 250.000 dollari a persona. Il prezzo di un'esperienza da vivere a contatto con l'oscurità delle fosse oceaniche, ma soprattutto con gli spettri passati della vicenda del transatlantico maledetto, rimasta legata alla memoria collettiva d'intere generazioni grazie a libri, canzoni o film di successo (in primis il kolossal con Leonardo Di Caprio e Kate Winslet per la regia di James Cameron vincitore nel 1997 di 11 premi Oscar).