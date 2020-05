Terremoto, forte scossa di 5.1 a Teheran: almeno un morto e 11 feriti

Terremoto in Iran, forte scossa di 5.1 a Teheran: paura e gente in strada. Una scossa di terremoto di magnitudo 5.1 ha colpito Teheran ieri sera, avvertita anche in alcune città delle province settentrionali di Mazandaran e Qom. Molte persone sono scese in strada nella capitale iraniana. L'epicentro è stato localizzato nei pressi di Damavand, 58 km da Teheran.

Almeno un morto e 11 feriti. È di almeno un morto e 11 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 5 avvenuto ieri sera nel nord dell'Iran, non lontano da Teheran. Un uomo di 60 anni è rimasto ucciso a Gilavand, mentre cercava di scappare dalla sua abitazione. La capitale e le province vicine sono in stato di allerta.





