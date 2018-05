La vittima italiana si chiamava Mario Castiglioni, 59 anni: guidava insieme alla moglie uno dei gruppi di alpinisti intrappolati dal gelo. La conferma è giunta in serata a Como, dove vivono i suoi tre figli. Castiglioni, nato a Como, da qualche anno si era trasferito in Svizzera, in Canton Ticino, con la moglie di origine bulgara e con lei aveva aperto un'agenzia che organizzava escursioni in montagna. Sul sito c'è ancora l'offerta della traversata dal 26 aprile al 1° maggio. Castiglioni era fra le guide più esperte e affidabile delle Alpi: aveva compiuto, per se stesso e come guida, centinaia di scalate ed escursioni in tutto il mondo e aveva anche raggiunto la cima di due ottomila, il Manaslu e il Cho-Oyu. Un leader preparato che contava su clienti che lo seguivano da anni.

Inoltre l'ambasciata d'Italia a Berna, in stretto raccordo con la Farnesina, si mantiene in contatto con le autorità elvetiche per verificare le condizioni dei connazionali.



«L'identificazione delle vittime è ancora in corso», ha riferito all'Ansa il portavoce della polizia cantonale del Vallese, Markus Rieder. Le autorità elvetiche hanno contattato l'agenzia svizzera di itinerari alpinistici Mlg Mountain Guide, quella di Mario Castiglioni, che per questi giorni ha organizzato la traversata nella zona, per acquisire l'elenco dei partecipanti. Il gruppo era condotto dalla guida alpina poi deceduta e dalla moglie bulgara Kalina Damyanova, guida escursionistica. Il loro programma prevedeva per la giornata di ieri, la quarta delle sei in calendario, il tratto tra i rifugi Des Dix e Des Vignettes.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nove morti, compresa una guida italiana: pesantissimo il tributo di vite chiesto dalle Alpi in meno di 24 ore. L'episodio più drammatico sulle Alpi Svizzere dove la morte bianca - l'assideramento - ha ucciso nella notte quattro scialpinisti mentre erano accucciati nella neve cercando di resistere alla bufera che li aveva sorpresi a breve distanza dall'arrivo nella quarta delle sei tappe dell'alta via Chamonix-Zermatt. Una bufera con fitta nebbia e raffiche di vento fino a 100 kmh. Maltelpo che seguiva giorni di tempo magnifico e che sarebbe stato segnalato dai bollettini.Dell stessa comitiva (14 in tutto, divisi in un gruppo di 10 e uno di 4 escursionisti), altri cinque scialpinisti lottano per la vita dopo aver trascorso la notte a 3mila metri nella regione di Arolla, nel canton Vallese. Delle comitive bloccate in alta quota facevano parte anche escursionisti italiani con l'ambasciata in Svizzera che è subito mobilitata per fornire assistenza.IL DRAMMA SULLA CHAMONIX-ZERMATTI soccorritori hanno trovato stamane il gruppo, formato da 14 alpinisti di nazionalità italiana, francese e tedesca. Tre delle quattro vittime sono decedute dopo l'arrivo in ospedale, cinque sono tra la vita e la morte. Gli altri soffrono di leggera ipotermia ma non sono in pericolo.L'operazione di salvataggio è partita dopo un allarme lanciato verso le 6.30. Sette gli elicotteri impiegati. Il gruppo di 14 alpinisti si trovava sull'Haute Route Chamonix-Zermatt, ma è stato sorpreso da una bufera che ha impedito loro di raggiungere il rifugio Des Vignettes a 3.157 metri di altezza. Gli escursionisti sono stati soccorsi a meno di mezzo chilometro, in linea d'aria, dal rifugio. Una distanza breve, ma che comunque rendeva impossibile per i gestori del rifugio sentire eventuali urla degli scialpinisti. Uno di loro è stato trovato già morto, forse anche per le conseguenze di una caduta. Verso le 12.30 tutti gli alpinisti sono arrivati negli ospedali del Canton Vallese, Berna e Losanna. La polizia ha istituito una linea di assistenza per stabilire contatti con le famiglie.Gli alpinisti che stavano affrontando l'Haute Route Chamonix-Zermatt erano divisi in due formazioni: una contava dieci persone e l'altra quattro. Erano tutti bene attrezzati, ma non per passare la notte all'aperto con il termometro che è sceso fino a meno 5. Forse uno di loro si è ferito, attardando la marcia nelle ore in cui le condizioni meteo erano peggiorate pesantemente. Non è impossibile superare in questa stagione una notte in quota se si è in gruppo e si è vestiti adeguatamente, ma bisogna organizzarsi con lucidità scavando ripari, restando vicini e massaggiandosi a vicenda, muovendosi quando gli arti si intorpidiscono. Decisivo il ruolo di un leader che sproni a resistere e che aiuti i più deboli.La Haute Route Chamonix-Zermat è considerata la regina delle traversate delle Alpi, è stata tracciato un secolo fa e attira ogni anno decine di migliaia di escursionisti soprattutto quando le ore di luce aumentano, L'eccezionale innevamento di questo inverno ha reso poi questa traversata ancora più attraente.Il video del percorso.LEGGI ANCHE: Alpi, cinque alpinisti muoiono nella valle di Chamonix, sulle Bernesi e sul monte Rosa