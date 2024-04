Stupro di gruppo, ragazzina di 13 anni muore dopo 20 giorni di agonia: tre i sospettati (li aveva conosciuti sui social)

Vittima di uno stupro di gruppo, muore a 13 anni dopo tre settimane di agonia. L'orrore stavolta arriva da Rantigny, una cittadina del nord della Francia.

Stuprata, Shanon muore a 13 anni

All'origine dell'episodio che ha sconvolto la Francia, secondo gli investigatori, ci sarebbero ancora una volta i social network. La giovane, che frequentava il collegio Simone-Veil di Cauffry (Oise), avrebbe infatti conosciuto lì i suoi aguzzini. Le prime chat fino alla richiesta di un incontro. Per la violenza di gruppo sono indagati tre giovani tra i 17 e 19 anni. Uno di loro è stato arrestato e rischia fino a 30 anni di carcere, mentre i presunti complici sono indagati a piede libero.

Rantigny (60) : Shanon, 13 ans, succombe à ses blessures après avoir été violée. Deux hommes de 19 et 18 ans et une jeune fille mis en examen.https://t.co/WYT7ivlUGj pic.twitter.com/gPqJl6zcnG — Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) March 30, 2024

Il presunto autore dello stupro, un giovane di 19 anni, avrebbe infatti agito con la complicità di un amico di 18 anni e di un minorenne. «Il presunto stupratore è stato detenuto in custodia cautelare. I suoi due co-incriminati, sospettati di astensione volontaria per impedire un reato, sono stati lasciati in libertà, con un adulto posto sotto controllo giudiziario e un minore posto sotto misura educativa giudiziaria provvisoria».

«Nessuno ha precedenti penali. Rimangono presunti innocenti», conferma il pubblico ministero. La Francia è ancora sotto choc per questa tragedia, le indagini sono in corso.