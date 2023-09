Sposa murata a casa dagli amici, lo scherzo prima del matrimonio: «Mi hanno rotto anche il campanello»

Mattoni a coprire la porta di casa. Una sposa è stata murata dagli amici prima del matrimonio. Dall'addio al celibato alla cena con la famiglia, sono molte le tradizioni prima delle nozze.

Il video pubblicato dagli amici

Nella clip si vede il bagagliaio di un furgone pieno di mattoni e sacchi per fare una miscela di cemento. I giovani si mettono al lavoro e cominciano a disporre i mattoni davanti alla porta, senza murare completamente l'ingresso. Ma alle cinque del mattino la sposa si sveglia e scende per vedere cosa stava succedendo davanti a casa sua.

La reazione della sposa

Dopo aver sentito la sposa svegliarsi, gli amici si sono subito nascosti per non essere scoperti, ma hanno registrato da lontano come la giovane ha aperto la porta e ha trovato una barriera di mattoni che bloccava l'ingresso della sua casa. "Avete rotto il mio campanello e murato la porta", scrive la fidanzata subito dopo aver tentato di abbattere il muro di mattoni.

I migliori commenti

"Lo prenderei come un segno del destino e non andrei", "Il vero amico'",“Sembra che gli amici non fossero d'accordo con il matrimonio”, “L'amico voleva essere lo sposo” oppure “Nel mio paese della Cantabria hanno murato la porta della chiesa...”, sono stati alcuni delle reazioni più comuni e popolari.