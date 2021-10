Vaccini, in Spagna ok alla dose aggiuntiva per gli over 70

In Spagna arriva l'ok della commissione tecnica responsabile alla terza dose di vaccino anti Covid per gli over 70: lo si apprende da una nota del Ministero della Sanità. Finora la dose di richiamo era approvata solo per alcune categorie di persone fragili come persone soggette a trapianti, malati di cancro o anziani ospiti in case di riposo.

Il richiamo per gli over 70 potrà avvenire a partire da fine ottobre e sempre dopo sei mesi dalla somministrazione dell'ultima dose. Dovrà essere con un vaccino a mRna (Pfizer o Moderna). In questa fascia d'età aveva completato il primo ciclo di vaccinazione il 100% degli over 80 e il 98,8% delle persone di età compresa tra i 70 e i 79 anni. In quest'ultimo gruppo, alcune persone sono state vaccinate con il monodose di Johnson&Johnson: per il momento la dose di richiamo è approvata solo per le persone a cui erano state somministrate due dosi di vaccino a mRna, secondo il quotidiano El Paìs.