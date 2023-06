Sottomarino Titan, la famiglia del pilota miliardario Harding: «L'abbiamo perso mentre faceva ciò che amava»

Una morte istantanea o almeno così dicono gli esperti. Un'implosione che non ha lasciato scampo ma allo stesso tempo caritatevole, senza lasciare il tempo di realizzare di essere sul punto di morte. Decesso e destino comune per i 5 membri del sottomarino disperso Titan che non ce l'hanno fatta: ora è tempo dei saluti.

La famiglia dell'esploratore miliardario britannico Hamish Harding lo ha definito «un padre devoto» che «ha vissuto la sua vita per la sua famiglia, i suoi affari e per la prossima avventura».

Nel ricordarlo dopo la conferma della sua morte per l'implosione del batiscafo Titan, i familiari hanno affermato che «se, possiamo trarre una piccola consolazione da questa tragedia, è che l'abbiamo perso mentre faceva ciò che amava».

Lo hanno anche descritto come «unico nel suo genere» che «lascerà un vuoto nelle nostre vite che non potrà mai essere colmato. Sappiamo che Hamish sarebbe stato immensamente orgoglioso di vedere come nazioni, esperti, colleghi del settore e amici si sono riuniti per la ricerca e porgiamo i nostri più sentiti ringraziamenti per tutti i loro sforzi». La società Action Aviation di Harding ha scritto in una nota che «siamo uniti nel dolore con le altre famiglie che hanno perso i loro cari.

Hamish Harding era un marito amorevole per sua moglie e un padre devoto per i suoi due figli, che amava profondamente. Per il suo team in Action Aviation era una guida, un'ispirazione, un sostegno e una leggenda vivente».

Rest in peace to the 5 Men who lost their lives in the Titanic Sub Marine. Condolences to their families involved especially to the Dawood family.



Stockton Rush, 61. (Ocean Gate Chairman)

Paul-Henry Nargeolet, 73.

Hamish Harding, 58.

Shahzada Dawood, 48.

L'azione dice che «era unico nel suo genere e lo adoravamo. Era un appassionato esploratore, qualunque fosse il campo, che viveva la sua vita per la sua famiglia, i suoi affari e per la prossima avventura». Infine «a nome della famiglia Harding e di Action Aviation, vorremmo cortesemente richiedere la privacy in questo momento incredibilmente difficile».