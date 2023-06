Cosa succede esattamente quando un sottomarino implode? Mentre un'esplosione è un rapido rilascio di energia, un'implosione coinvolge una grande forza che schiaccia un oggetto incapace di resistere a quella forza. Un'ampia sezione del sommergibile era realizzata in fibra di carbonio, che non si deforma come il metallo. Il materiale, probabilmente, si è fratturato e disintegrato una volta che la sua integrità è stata compromessa.

Sottomarino disperso, il regista di Titanic James Cameron: «Ho pensato subito a un'implosione, avevo un presentimento»

«Non si sono accorti di nulla»

Un ex medico decorato della Marina ha rivelato cosa sarebbe successo durante i tragici momenti finali del Titan prima che il sottomarino subisse una "catastrofica implosione". Il dottor Dale Molé, ex direttore della Marina degli Stati Uniti, ha dichiarato al DailyMail.com che le morti sarebbero state rapide e indolori. "Quasi istantanee", a causa delle forze straordinarie esercitate dall'oceano in profondità. Molé ha detto: «Sarebbe stato così improvviso che non hanno nemmeno saputo che c'era un problema, o cosa gli era successo. È come essere qui un minuto e poi l'interruttore viene spento».

Quando sono morti

La materia organica non è progettata per resistere a forze estreme. Con un cambiamento di pressione, quasi istantaneo da una a centinaia di atmosfere, è probabile che la morte avvenga prima che un sistema nervoso centrale umano possa persino registrare che qualcosa sia andato storto. «Lo scafo riscalderebbe immediatamente l'aria nel sottomarino fino alla superficie della temperatura del sole, mentre un muro di metallo e acqua di mare schianta un'estremità del sommergibile contro l'altra. Il tutto in circa 30 millisecondi», si legge in una ricostruzione video che circola sui social. Poco più di un battito di ciglia.

Il video della ricostruzione

Come potrebbe essere stata la "catastrofica implosione"? Alcuni video che circolano sui social mostrano la possibile ricostruzione degli ultimi istanti del sommergibile Titan. Le implosioni avvengono in modo incredibilmente veloce. I creator di TikTok hanno estrapolato come sarebbe potuto apparire sott'acqua. In una clip, pubblicata dall'utente @sincerelybootz, una nave che sembra un sottomarino militare improvvisamente si appiattisce, si "accartoccia" e poi si squarcia, lasciandosi dietro solo bolle d'aria e schegge.