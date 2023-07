Dentro al Titan si «soffocava». Mancava l'aria e il caldo era opprimente per il numero di persone a bordo. Probabilmente troppo elevato. Tutti particolari che racconta Craig Curran, presidente di Galactic Experience By DePrez, agenzia di turismo spaziale. Anche lui è stato dentro al sommergibile, appena un mese prima della tragedia. Con Rush, il Ceo di l'Oceangate (la società che ha ideato il sommergibile in cui sono morte cinque persone) condivideva gli obiettivi. Anche la sua azienda puntava sulle esperienze estreme.

L'esperienza

"Sono stato nel Titan diverse volte", ha detto Curran a Spectrum news. Meno di un mese fa era nel sommergibile per vedere il Titanic. Con lui c'erano Stockton Rush e Paul-Henri Nargeolet, due delle persone morte nella tragedia. "È successo così in fretta che non credo nemmeno che fossero consapevoli che il sottomarino era imploso. Sono semplicemente spariti".

Curran racconta che durante il suo ultimo viaggio la squadra si era esercitata, ma l'immersione è stata annullata a causa del maltempo. Entrare nel mezzo subaqueo, per lui, è un'esperienza da raccontare. "Il Titan è angusto, ma ragionevolmente confortevole". Come è fatto? "C'è un pavimento imbottito con una specie di cuscinetto di gomma, che può ospitare cinque persone. Ci si siede sul pavimento. È comodo appoggiarsi al contenitore a pressione in fibra di carbonio".

Chi è

"Per me era abbastanza chiaro che fosse successo qualcosa di catastrofico", ha detto Craig Curran, presidente di Galactic Experience By DePrez. Pioniere dell'industria del turismo spaziale, una delle 23 organizzazioni globali designate come Agenzia Spaziale Accreditata da Virgin Galactic. Offre viaggi spaziali a bassa quota, addestramento a gravità zero, voli Mig-31 e addestramento di astronauti presso il National Aerospace Training and Research Center.

La mancanza d'aria

Bisogna vestirsi a strati per adattarsi ai cambiamenti di temperatura. Ma il problema è un altro. "Inizialmente, il sottomarino è molto soffocante quando si entra, perché c'è molto calore generato da chi è a bordo", prosegue Curran nell'intervista. "Quando il sottomarino viene lanciato, il calore si disperde molto rapidamente. Perciò, quando si entra, ci si toglie tutti gli strati che si hanno addosso. Poi, quando si scende, ci si rimette tutto perché fa molto freddo. La temperatura dell'acqua a quella profondità di 12.600 piedi è di circa 29 gradi, in realtà è sotto lo zero".

La discesa

"È una lunga discesa, di due ore e mezza e completamente al buio. Fino a quando non si accende la luce esterna del sottomarino quando si arriva sul fondo", ha detto. Alla domanda se si sentisse al sicuro nel sommergibile, Curran ha risposto: "Sì. Molte persone mi hanno chiesto se sono disposto a farlo di nuovo. Non so cosa rispondere". Perché allora è imploso? "Non so cosa sia successo davvero. Non so quale sia stata la natura del fallimento. È qualcosa di imprevedibile? Si può evitare in futuro? Non lo so. Ma ora come ora, ci tornerei. Lo rifarei. Non mi spaventa".

Il futuro

Curran ritiene che la vicenda del Titan farà progredire il mondo dell'esplorazione. "Non so come questo capitolo e questo incidente si manifesteranno per farci progredire, ma sono assolutamente fiducioso che lo faranno e che valeva la pena perseguirli", ha detto. "Credo di poter dire a nome di P-H e Stockton che per loro ne è valsa la pena e io mi sento contento di averne fatto parte".