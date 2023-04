Sindaco 65enne sposa ragazza di 16 anni e poi affida alla suocera un incarico pubblico

Il sindaco della città brasiliana di Araucaria ha sposato un'adolescente di 16 anni e il giorno dopo la cerimonia ha nominato la sua nuova suocera Segretario della Cultura e del Turismo. Nonostante il matrimonio con una ragazza di 16 anni sia previsto per legge in casi eccezionali, la Procura ha aperto un'inchiesta per nepotismo nei confronti del sindaco Hissam Hussein Dehaini, 65 anni. Perché? La suocera dell'adolescente doveva approvare l'unione del minore affinché avesse valore legale. E poi ne ha beneficiato con l'incarico pubblico. Circostanze, dunque, sospette.

La celebrazione

Il matrimonio civile è stato contratto il 12 aprile, un giorno dopo che la giovane, reginetta di bellezza adolescente della città, ha compiuto 16 anni: età in cui un minorenne può formalizzare legalmente un'unione coniugale. Ma ad una condizione: il preventivo assenso dei genitori. Il 13 aprile, un giorno dopo, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del comune il decreto con cui il sindaco ha nominato Marilene Rode sua segretaria alla Cultura e al Turismo, con uno stipendio di 21.416 reais (circa 4.232,4 dollari) mensili, come riporta El Mundo.

L'aumento di stipendio

Fino ad allora la suocera era una funzionaria del Ministero dell'Istruzione con uno stipendio molto più basso. Il caso ha generato uno scandalo politico ad Araucaria, comune nell'area metropolitana di Curitiba, capitale dello stato del Paraná. Lo scandalo è stato alimentato dall'informazione secondo cui è stata la stessa vicesindaco di Araucaria, Hilda Lukalski Seima, a ufficializzare il matrimonio in qualità di responsabile del registro civile della città. Entrambi sono stati eletti nel 2016 e rieletti nel 2020 da una coalizione di partiti conservatori.

Nomeação da sogra ocorreu um dia após Hissam Hussein Dehaini casar com a filha dela, de 16 anos. Pela Constituição, agentes públicos não podem contratar parentes https://t.co/z9XmAUBxkC #g1 — g1 (@g1) April 26, 2023

La replica

Nel 2010, quando ricopriva un precedente mandato, il sindaco concesse incarichi pubblici all'allora moglie, due sue figlie e un cognato, oggetto di un'inchiesta che finì per essere archiviata. L'ufficio del sindaco ha chiarito in una nota che la nomina è un "atto discrezionale del capo del Potere Esecutivo, il quale ha ritenuto che il funzionario soddisfi le condizioni necessarie per l'esercizio dell'incarico, avendo 26 anni di esperienza nel pubblico impiego. " Il Pubblico Ministero, da parte sua, sostiene che la Costituzione vieti espressamente il nepotismo, cioè che chi occupa incarichi dirigenziali per pubblico mandato nomini, assuma o favorisca parenti in cariche di pubblico potere.