Sedici lavori contemporaneamente per 3 anni, diventa milionaria in Cina (senza mai presentarsi in ufficio)

Una donna in Cina ha trascorso tre anni ricoprendo 16 diversi lavori in azienda senza mai presentarsi al lavoro. Una maxi truffa da 7 milioni di dollari, raccontata dal quotidiano statale cinese Xinmin.

La donna, nominata solo con lo pseudonimo di Guan Yue, teneva traccia di tutte le sue assunzioni su un foglio di carta e, quando faceva un colloquio per un nuovo lavoro, pubblicava le foto del colloquio nei canali di lavoro delle sue aziende, sostenendo che stava incontrando dei clienti. Quando riceveva più offerte di lavoro di quelle che poteva gestire, passava il lavoro a un amico, garantendosi una commissione sull'assunzione. Con lei ha partecipato alla maxi-frode anche il marito.

Guadagni milionari

Con i guadagni, che versava su diversi conti bancari, Guan ha acquistato un appartamento a Shanghai. Il piano, che ha coinvolto centinaia di aziende, è stato svelato a gennaio dopo che un amministratore delegato di una di queste, ha notato che uno dei suoi dipendenti si era lasciato sfuggire che lavorava per un'altra azienda nello stesso periodo. La frode alla fine ha coinvolto 53 persone, che sono state tutte arrestate.

Le frodi in Cina

Secondo il quotidiano, le frodi sul lavoro di questo tipo rappresentano un problema enorme in Cina, con circa 700-800 gruppi che accettano abitualmente più lavori dai datori di lavoro. Sono, dice il giornale, esperti nel farsi assumere e nel vantare curriculum impeccabili, anche se falsi. Quando vengono scoperti, i casi raramente vengono trattati in sede penale e vengono invece arbitrati attraverso il diritto del lavoro, nel quale i gruppi stanno diventando sempre più abili, riporta il giornale. In un caso, un gruppo si è infiltrato in un’azienda facendo assumere con successo un membro come responsabile delle risorse umane, che poi ha assunto tutti gli altri.